Dax Vorbörse 25.08.2025

Dax startet mit kleinem Abschlag in die neue Handelswoche

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Mit leichten Verlusten auf weiter hohem Kursniveau dürfte der Dax in die Börsenwoche gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 24.300 Zähler.

Damit hält sich der Dax nach wie vor nahe dem Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. Der Dax tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den Dax über die schwierige letzte Meile tragen könnten".

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?

Da die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen so gut wie beendet ist, dürften Konjunkturdaten verstärkt in den Blick der Anleger rücken. Eine Stunde nach dem Start wird das Ifo-Geschäftsklima für den Monat August veröffentlicht. Dies gilt als wichtigste Umfrage zur Stimmung in den Unternehmen hierzulande.

USA:  Deutlich im Plus

US-Notenbankchef Jerome Powell hat am Freitag mit seiner Rede in Jackson Hole eine Kursrally an den New Yorker Börsen ausgelöst. Marktexperten und Anleger sehen die Tür für eine Senkung der Leitzinsen in den Vereinigten Staaten im September offen. Der Dow Jones Industrial sprang im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von 45.757,84 Punkten.

Aus dem Handel ging der bekannteste Wall-Street-Index schließlich mit einem Aufschlag von 1,89 Prozent auf 45.631,74 Zähler und hat damit im Wochenverlauf um 1,5 Prozent zugelegt. Der S&P 500 stieg am Freitag um 1,52 Prozent auf 6.466,91 Punkte und ist damit keine 15 Zähler mehr von seinem jüngsten Rekordhoch entfernt. Für den zuletzt etwas gebeutelten Technologie-Index Nasdaq 100 ging es um 1,54 Prozent auf 23.498,12 Zähler nach oben. Seine Bestmarke vom 13. August ist auch nicht mehr allzu fern.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones45.631+ 1,89 Prozent
S&P 5006.466+ 1,52 Prozent
Nasdaq 21.496+ 1,88 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Börsen in Asien sind mit Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg um gut ein Prozent; der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,8 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog im späten Handel um 0,3 Prozent an.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22542.778+ 0,30 Prozent
Hang Seng25.339+ 1,80 Prozent
CSI 3004.427+ 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,20- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,72- 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,27- 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1705- 0,14  Prozent
Dollar in Yen147,30- 0,37 Prozent
Euro in Yen172,41- 0,16 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent67,81 USD- 0,08  USD
WTI63,81 USD- 0,14  USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 138 (147) EUR - 'MARKET-PERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX

