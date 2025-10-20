Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 20.10.2025

Dax startet höher in die neue Woche und erobert 24.000er Marke zurück

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Kursgewinnen in die Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 24.031 Punkte, nachdem er am Freitag zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgesackt war.

Damit würde es der Dax sogar knapp zurück über seine 50- und 100-Tage Durchschnittslinien schaffen. Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag nach dem europäischen Handelsende ins Plus gedreht und letztlich recht ordentlich zugelegt. Am Morgen sorgen zudem deutliche Kursgewinne in Asien für Auftrieb. Für Erleichterung sorgt, dass sich in Japan inzwischen doch eine Koalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

USA:  Gewinne

Nach positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ohne negative Nachrichten aus dem Bankensektor haben sich die New Yorker Börsen am Freitag mit Kursaufschlägen ins Wochenende verabschiedet. US-Präsident Donald Trump zufolge kommen die Verhandlungen mit China wieder gut voran. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,52 Prozent auf 46.190,61 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.190+ 0,52 Prozent
S&P 5006.664+ 0,53 Prozent
Nasdaq 22.679+ 0,52 Prozent

Asien: kräftige Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursgewinnen in die Woche gestartet. Positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten bereits in New York die Stimmung an den Märkten verbessert. Zudem zeichnet sich in Japan wohl eine Koalition ab.

Dies sorgte am Montag beim Leitindex Nikkei 225 für ein Rekordhoch. Zuletzt verbuchte er einen Aufschlag von 2,74 Prozent. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 2,4 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stand 0,8 Prozent höher.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.039+ 2,74 Prozent
Hang Seng25.714+ 2,40 Prozent
CSI 3004.539+ 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,88- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,58+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,02+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1672- 0,14  Prozent
Dollar in Yen150,58+ 0,47 Prozent
Euro in Yen175,76+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent61,10 USD- 0,29  USD
WTI57,36 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 330 (329) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 12 (14) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 200 (140) EUR - 'HOLD'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 450 (430) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 48 (46) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 266 (243) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT SILTRONIC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 75 (45) EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

