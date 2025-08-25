Werbung ausblenden

Gewinnmitnahmen nach Powell Rally - PDD Zahlen gemischt - Value Aktien Comeback?

Markus Koch · Uhr
KI

Die Wall Street startet verhalten in die neue Woche. US-Aktien-Futures liegen am Montagmorgen leicht im Minus: Der Dow-Future verliert rund 150 Punkte oder 0,3 %, S&P 500 und Nasdaq-Futures geben 0,3 % beziehungsweise 0,4 % nach.

Das kommt nach einer beeindruckenden Vorwoche: Am Freitag schoss der Dow Jones über 800 Punkte nach oben – fast zwei Prozent – und markierte neue Allzeithochs. Auch der Nasdaq Composite und der S&P 500 legten kräftig zu, letzterer kratzte sogar am eigenen Rekord.

Treiber der Rallye war die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole. Er deutete klar an, dass die US-Notenbank bereits im September mit Zinssenkungen beginnen könnte. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung um 25 Basispunkte liegt laut FedWatch-Tool inzwischen bei 84 %, noch zu Wochenbeginn waren es 75 %.

Analysten sprechen jetzt von einem möglichen Rotationshandel: raus aus Tech, rein in Zykliker und Value-Werte. Doch alles hängt von den kommenden Quartalszahlen ab. Nvidia liefert am Mittwochabend – ein echter Härtetest für den ganzen Sektor. Am Donnerstag folgen dann Dell und Marvell. Diese drei Namen könnten entscheiden, ob die Tech-Rallye weitergeht oder die Umschichtung Fahrt aufnimmt.

Und auch die Konjunkturseite bleibt spannend: Am Freitag steht der PCE-Preisindex für Juli auf der Agenda – der bevorzugte Inflationsindikator der Fed. Erwartet wird ein Anstieg des Kern-PCE um 2,9 % nach 2,8 % im Juni.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

