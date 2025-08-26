Gea und Scout24 vor Aufstieg? So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge onvista · 26.08.2025, 16:35 Uhr (aktualisiert: 26.08.2025, 16:52 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr) Maximilian Nagel Redakteur

In wenigen Tagen steht die reguläre Index-Überprüfung beim Dax an. Zwei Firmen haben gute Chancen, in die erste Börsenliga aufzurücken. Ist so ein Aufstieg allein ein Kaufgrund? Wir haben das für euch analysiert.

Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Porsche-Aktionäre durchleben ein verlustreiches Börsenjahr. Seit Januar gab der Aktienkurs des Sportwagenherstellers rund 20 Prozent nach. Der deutsche Leitindex Dax, in dem die Aktie notiert, hat sich in dieser Zeit auch um 20 Prozent bewegt – allerdings nach oben. Eine Konsequenz des mauen Kursverlaufs: Die Porsche AG (nicht zu verwechseln mit der ebenfalls im Dax notierten Porsche SE) wird sich voraussichtlich bald aus dem Dax verabschieden.

