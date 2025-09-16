Werbung ausblenden
Plus-Artikel kostenlos in der Free Week: Das sind unsere Favoriten

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Ein entspannter Aktienhändler.
Quelle: Adobe.com/TommyStockProject

Wir zelebrieren die free week – und geben allen Lesern bei onvista Einblick in unser Plus-Angebot. Falls du regelmäßig vorbeischaust, oder auch nur zum ersten Mal hier gelandet bist, hast du jetzt die Chance, in unsere Plus-Artikel einzutauchen – dich erwarten nützliche Ratgeber, ausführliche Aktien-Analysen und konkrete Trading-Ideen für dein Depot.

Einzige Voraussetzung: Du brauchst einen Account bei onvista.



Damit du nicht lange suchen musst, haben wir hier eine kleine Vorauswahl getroffen – mit den fünf meistgelesenen Artikeln des Jahres sowie fünf aktuellen Plus-Artikeln.

Die Top Fünf Artikel des bisherigen Börsenjahr 2025

Sehr beliebt unter onvista-Leser: Unser regelmäßiger Kolumnist Stefan Riße, Kapitalmartkstratege bei Acatis. In dieser Ausgabe widmete er sich den Parallelen zwischen der aktuellen Börsenlage und dem Crash am „Schwarzen Montag“ 1987.

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23.08.2025 · 14:00 Uhr · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?

Die Kursturbulenzen im Frühjahr drückten die Kurse in den USA teilweise in einen Bärenmarkt. In dieser Analyse haben wir für euch untersucht, wie tief die Börsen bei einem solchen Stimmungsumschwung fallen können und welche Indikatoren helfen, den Tiefpunkt zu erkennen.

Shiller-KGV gibt wertvolle Signale
Woran du den Wendepunkt eines Bärenmarkts erkennen kannst09.04.2025 · 16:28 Uhr · onvista
Woran du den Wendepunkt eines Bärenmarkts erkennen kannst

Trump, Zölle, Trump, Zölle – wer 2025 investiert, wird regelmäßig mit dem US-Präsident und seiner Handelspolitik konfrontiert. Glücklicherweise gibt es Aktien, die „immun“ gegen Zölle sind. Welche das sind, erfährst du in diesem Artikel.

Immer mehr Zölle kommen
"Anti-Zoll-Aktien": Welche Papiere gegen Trumps Handelskrieg schützen10.02.2025 · 10:40 Uhr · onvista
"Anti-Zoll-Aktien": Welche Papiere gegen Trumps Handelskrieg schützen

Immer nützlich sind auch die Empfehlungen des onvista-Chefanalysten Martin Goersch. Zum Ende des ersten Börsenhalbjahrs zog Martin Bilanz und gab Ausblick auf die zweite Hälfte, mit konkreten Kurszielen. Übrigens: Martin ist börsentäglich live für euch da. Schaut gerne in seinem Live-Stream vorbei!

Der große onvista-Halbjahresausblick
Aktien, Silber, Bitcoin: Meine Kursziele bis Jahresende29.06.2025 · 09:00 Uhr · onvista
Aktien, Silber, Bitcoin: Meine Kursziele bis Jahresende

Börsen-Altmeister Warren Buffett war in den vergangenen Jahren wenig investitionsfreudig. Umso erstaunter waren die Märkte, als das „Orakel von Omaha“ erklärte, er habe im großen Stil in Japan investiert. Welche Firmen Buffett dabei aussuchte, erklären wir in diesem Artikel.

Berkshire stockt Beteiligung auf
Das sind die neuen Lieblinge von Warren Buffett aus Japan07.05.2025 · 09:00 Uhr · onvista
Das sind die neuen Lieblinge von Warren Buffett aus Japan

Die fünf aktuellsten Analysen

Außer diesen Top Fünf möchten wir dir noch einige aktuelle Analysen zum Stöbern und Reinlesen mitgeben. Klar ist: Die Märkte sind schnelllebig, und manche Informationen haben eine kurze Halbwertszeit, beispielsweise, wenn es ums Trading geht.

So etwa bei unseren regelmäßigen Trading-Impulsen. Wir nehmen jede Woche die Chartmuster bekannter Aktien unter die Lupe - und präsentieren euch das vielversprechendste Chartmuster. Außerdem nennen wir euch ein passendes Zertifikat, um die Idee gleich konkret umzusetzen, wie beispielsweise bei diesem Rüstungswert.

Trading-Impuls
Rüstungsaktie startet durch: Ausbruch liefert Kaufsignal11.09.2025 · 15:00 Uhr · onvista
Rüstungsaktie startet durch: Ausbruch liefert Kaufsignal

Ein weiteres Beispiel für einen Trading-Impuls findet ihr hier. Bei dieser Ausgabe haben wir uns mit Siemens Energy eine der beliebtesten - und gewinnreichsten! - Aktien des Börsenjahres angesehen.

Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?03.09.2025 · 14:47 Uhr · onvista
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?

Neben Analysen und Trading-Tipps informieren wir euch natürlich über neue Wertpapiere und Anlagemöglichkeiten - oder solche, die es sein wollen. So wie auch bei den Aktien-Token, welche den Neobrokern zufolge das nächste große Ding sein soll. Was sich hinter den „Aktien auf der Blockchain“ verbirgt und wie sie steuerlich behandelt werden, könnt ihr hier nachlesen.

Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08.09.2025 · 13:48 Uhr · onvista
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“

Das gleiche gilt für Börsengänge, im Fachjargon auch gerne IPOs genannt. Jüngst ging mit Klarna ein Star der europäischen Fintech-Szene an den Markt. Steht ein solch prominenter IPO an, informieren wir euch rechtzeitig, was von den Börsenneulingen zu erwarten ist, wie an dieser Stelle bei Klarna.

Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10.09.2025 · 10:09 Uhr · onvista
Der Klarna-Schriftzug ist auf einem Bildschirm zu sehen.

Ebenfalls im Programm: Branchenübersichten. Ob Tech, Konsumartikel, oder, wie in diesem Fall, Schnapshersteller - fällt uns auf, dass eine bestimmte Branche an der Börse gerade gefragt oder gemieden wird, gehen wir solchen Trends auf den Grund. Wie es derzeit um Aktien wie Pernod oder Diageo steht, lest ihr hier nach.

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31.08.2025 · 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?

