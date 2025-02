Vor den Launen Trumps ist der weltweite Handel nicht sicher, wie seine Zollankündigung zeigt. Es gibt aber Aktien und Branchen, die sich nicht um Zölle kümmern müssen - und dadurch dein Depot gegen Zölle absichern können.

Die Welt steht vor einem neuen Handelskrieg – oder auch nicht. Alles hängt an Donald Trumps Launen. Der US-Präsident hatte vor gut einer Woche Zölle über Kanada und Mexiko verhängt, nur, um diese wenige Tage später zu pausieren. Am vergangenen Wochenende wiederum kündigte Trump an, generelle Zölle auf Stahl und Aluminium erheben zu wollen.