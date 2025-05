Das sind die neuen Lieblinge von Warren Buffett aus Japan

Die Buffett-Holding Berkshire Hathaway verkauft seit Quartalen netto Aktien. Zugekauft hat der Börsen-Altmeister aber jüngst in Japan. Das sind die fünf Konzerne, für die Buffett nur „jubeln und klatschen“ kann.

Nur noch dieses Jahr will Warren Buffett an der Spitze seiner Holding Berkshire Hathaway stehen. Dann soll Greg Abel folgen. Zuletzt hat Buffett auch kaum lohnende Investments gefunden - Berkshires Cash-Berg wächst immer weiter an, netto verkauft der Konzern seit zehn Quartalen Aktien.