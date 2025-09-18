Neuer Spitzenreiter in der Spielgruppe - Martin holt auf

In der dritten Woche des Börsenspiels „Trader 2025“ gab es erneut einen Wechsel der Führungsposition in der onvista Spielgruppe mit aktuell 1.289 Mitspielern. "Neimax" - der Spitzenreiter aus der Vorwoche - ist mittlerweile erneut von Spieler "Isy" überholt worden, der nunmehr vor "Neimax" auf dem zweiten Rang notiert. Zuvor hatte "Isy" den dritten Platz belegt.

Spieler "Neimax" setzte in den vergangenen Wochen primär auf Gold-Turbos und Scheine auf den Dax. Die Gold-Rally der vergangenen Wochen könnte nun allerdings erst einmal eine Pause einlegen.

Neuer Spitzenreiter mit einem Zugewinn von aktuell gut 176 Prozent und einem Depotwert von 275.560 Euro ist Spieler "Teegarten". Die Führung in der onvista Spielgruppe bedeutet für "Teegarten" aktuell Rang 16 im Gesamtklassement.

Chefanalyst Martin Goersch holt auf

onvista-Chefanalyst Martin Goersch (martin_onvista) konnte seine Position von 477 in der Vorwoche auf Platz 108 am heutigen Tag verbessern - ein ordentlicher Sprung. Seine größten Gewinnpositionen waren dabei zuletzt Bitmine Immersion, Opendoor Technologies und ein Turbo auf den Bitcoin-Future. Abgesehen von einem Verlusttrade verzeichnete Martin bislang nur Gewinner-Trades.

Wenn du risikofrei das Trading an der Börse ausprobieren willst, kannst du dich immer noch für das Börsenspiel anmelden – und dir damit auch die Chance auf tolle Preise sichern!