Werbung ausblenden
Börsenspiel "Trader 2025"

Neuer Spitzenreiter in der Spielgruppe - Martin holt auf

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Ein Börsenhändler analysiert Daten.
Quelle: Adobe.com/insta_photos

In der dritten Woche des Börsenspiels „Trader 2025“ gab es erneut einen Wechsel der Führungsposition in der onvista Spielgruppe mit aktuell 1.289 Mitspielern. "Neimax" - der Spitzenreiter aus der Vorwoche - ist mittlerweile erneut von Spieler "Isy" überholt worden, der nunmehr vor "Neimax" auf dem zweiten Rang notiert. Zuvor hatte "Isy" den dritten Platz belegt.

Spieler "Neimax" setzte in den vergangenen Wochen primär auf Gold-Turbos und Scheine auf den Dax. Die Gold-Rally der vergangenen Wochen könnte nun allerdings erst einmal eine Pause einlegen.

Zinsentscheid am Abend
Goldpreis: Das Enttäuschungs-Potenzial ist hochgestern · 16:00 Uhr · onvista
Goldpreis: Das Enttäuschungs-Potenzial ist hoch

Neuer Spitzenreiter mit einem Zugewinn von aktuell gut 176 Prozent und einem Depotwert von 275.560 Euro ist Spieler "Teegarten". Die Führung in der onvista Spielgruppe bedeutet für "Teegarten" aktuell Rang 16 im Gesamtklassement.

Hier kannst du dich für das Börsenspiel anmelden

Chefanalyst Martin Goersch holt auf

onvista-Chefanalyst Martin Goersch (martin_onvista) konnte seine Position von 477 in der Vorwoche auf Platz 108 am heutigen Tag verbessern - ein ordentlicher Sprung. Seine größten Gewinnpositionen waren dabei zuletzt Bitmine Immersion, Opendoor Technologies und ein Turbo auf den Bitcoin-Future. Abgesehen von einem Verlusttrade verzeichnete Martin bislang nur Gewinner-Trades.

Wenn du risikofrei das Trading an der Börse ausprobieren willst, kannst du dich immer noch für das Börsenspiel anmelden – und dir damit auch die Chance auf tolle Preise sichern!

Alle Infos zum Börsenspiel Trader 2025 findest du hier!

Das könnte dich auch interessieren

Kriselnder Chiphersteller
Mega-Deal mit Nvidia: Intel-Aktie schießt 30 Prozent hochheute, 13:27 Uhr · onvista
Mega-Deal mit Nvidia: Intel-Aktie schießt 30 Prozent hoch
Studiendaten stützen
Novo Nordisk mit Kurssprungheute, 11:41 Uhr · dpa-AFX
Novo Nordisk mit Kurssprung
Fed-Zinsentscheid am Abend
Alles, was du zur wichtigsten Zinssitzung des Jahres wissen musstgestern, 15:06 Uhr · onvista
Das Gebäude der US-Notenbank Federal Reserve
Börse am Morgen 18.09.2025
Dax steigt gut ein Prozent – Aumovio-Debütheute, 09:58 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltheute, 17:12 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlustenheute, 15:30 Uhr · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettengestern, 09:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden