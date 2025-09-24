Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 24.09.2025

Dax startet mit kleinem Verlust in den Handelstag

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte mit neuen Engagements zurückhalten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.592 Punkte.

Von der Wall Street kommen zunächst keine positiven Impulse mehr, denn die US-Börsen mussten am Vorabend ihrer jüngsten Rekordjagd etwas Tribut zollen. Laut den Experten der NordLB haben zurückhaltende Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik in New York die Kurse unter Druck gesetzt. Von Gewinnmitnahmen war die Rede.

Hierzulande sind die Blicke der Anleger auf den Ifo-Geschäftsklimaindex gerichtet, der die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zeigt. Die NordLB sieht gemischte Indikationen durch die jüngsten Einkaufsmanagerindizes, weshalb das Stimmungsbarometer einmal mehr besonders kritisch beobachtet werden dürfte.

USA:  Verluste nach Rekorden

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag der Rekordjagd der vergangenen Wochen etwas Tribut gezollt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stellte gleich zu Beginn eine neue Bestmarke auf, rutschte dann aber ab und verabschiedete sich 0,19 Prozent tiefer. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100  startete schon mit Verlusten - zum Handelsende notierte er 0,73 Prozent tiefer bei 24.580,17 Punkten. Er hatte am Vortag nach positiven Neuigkeiten der Tech-Schwergewichte Nvidia und Apple etwas stärker zugelegt als die anderen Indizes und auch eine neue Bestmarke aufgestellt.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.292- 0,19 Prozent
S&P 5006.656- 0,55 Prozent
Nasdaq 22.573- 0,95 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch Kursgewinne verzeichnet. Der japanische Nikkei 225 legte nach der Feiertagspause am Vortag zuletzt minimal zu. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 0,6 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um rund ein Prozent nach oben. Erhöhte Investitionen in Künstliche Intelligenz bei Alibaba sorgten für positive Stimmung im Technologiesektor.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22545.616+ 0,05 Prozent
Hang Seng26.159+ 0,95 Prozent
CSI 3004.552+ 0,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,27- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,74+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,10+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1794- 0,14  Prozent
Dollar in Yen147,92+ 0,47 Prozent
Euro in Yen174,56+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent67,74 USD- 0,08  USD
WTI63,54 USD- 0,14  USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 55 (60) EUR - 'OUTPERFORM

BERNSTEIN STARTET AUMOVIO MIT 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 38 EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 141 (138) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SETZT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 66 EUR - 'BUY'

EXANE BNP HEBT BECHTLE AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 47 EUR

EXANE BNP HEBT CANCOM AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 25 EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

