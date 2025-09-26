Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 26.09.2025

Dax startet vor den US-Inflationsdaten leicht positiv in den Handel

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung zeichnet sich im Dax am Freitag ein freundlicher Auftakt ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.592 Punkte.

Dem Leitindex ist es in den vergangenen Tagen weiterhin nicht gelungen, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. Schwung von der Wall Street bleibt aus, denn dort konsolidierten die wichtigsten Indizes weiterhin ihre vorherige Rekordjagd.

Gespannt wird am Freitag auf die in den USA veröffentlichten Konsumausgaben geblickt, mit denen auch der PCE-Kerndeflator bekanntgegeben wird. Die Helaba rechnet damit, dass das von der Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß weiterhin eine Preisdynamik signalisiert, die klar oberhalb des Fed-Ziels liegt. Mit einem Rückgang sei im August kaum zu rechnen. "Vor diesem Hintergrund werden die Zahlen wohl nicht zu einem Forcieren der Zinssenkungserwartungen beitragen", hieß es im Tagesausblick der Landesbank.

USA:  Verluste

Die US-Börsen haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,38 Prozent tiefer mit 45.947,32 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500  ging es um 0,50 Prozent auf 6.604,72 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,43 Prozent auf 24.397,31 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones45.947- 0,38 Prozent
S&P 5006.604- 0,50 Prozent
Nasdaq 22.384- 0,50 Prozent

Asien: Im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte unter anderem aufgrund der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 verlor rund eine Stunde vor Handelsende 0,6 Prozent. Ähnlich sah es an den chinesischen Festlandsbörsen sowie in der chinesischen Sonderverwaltungszone aus. Deutlichere Verluste gab es dagegen in Südkorea.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22545.413- 0,60 Prozent
Hang Seng26.484- 0,13 Prozent
CSI 3004.567- 0,53 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,96- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,76+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,18+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1682- 0,14  Prozent
Dollar in Yen149,63+ 0,47 Prozent
Euro in Yen174,80+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent69,56 USD- 0,08  USD
WTI65,22 USD- 0,14  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 16 (18) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BEFESA AUF 30 (28) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 41 (40) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 72 (82) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 16,50 (19) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 73 (78) EUR - 'SELL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 77 (69) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 20 (21,50) EUR - 'OVERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

