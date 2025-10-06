Trader-Interview mit Rene Berteit: Rheinmetall, Novo Nordisk, Nvidia, Tesla & Siemens AG
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Rene Berteit über spannende Chancen bei Rheinmetall, Novo Nordisk, Nvidia, Tesla sowie im saisonalen Special Siemens – Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Gesundheitswesen, Halbleiter, Elektromobilität und Industrie.
Im Fokus des Gesprächs stehen dabei die Innovationskraft, Marktstellung und nachhaltigen Wachstumsstrategien dieser Top-Aktien, die in einem von Technologie und Digitalisierung geprägten Umfeld wichtige Impulse für Anleger setzen.
Diese Werte wurden besprochen:
Rheinmetall – Führender deutscher Rüstungskonzern mit Fokus auf Verteidigung und Technologie.
Novo Nordisk – Weltmarktführer bei Diabetes- und Gesundheitslösungen.
Nvidia – US-Chipriese und Innovationstreiber für KI und Grafikprozessoren.
Tesla – Pionier für Elektromobilität und erneuerbare Energien.
Siemens AG – Globaler Industriekonzern für Digitalisierung und Automatisierung.
Gast: Rene Berteit
YouTube-Kanal:YouTube von stock3
Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.
