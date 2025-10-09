KI bleibt ON FIRE | Delta Air profitiert von Ergebnissen

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Tech- und KI-Aktien bleiben an der Wall Street „On FIRE“, mit weiteren Kursgewinnen bei AMD und NVIDIA. Taiwan Semiconductor hatte zudem einen robusten September. Der Marktforscher IDC meldet, dass die globalen PC-Verkäufe im dritten Quartal über den Zielen lagen. Den Rest erledigen die Analysten, mit steigenden Kurszielen für ASML, Google und Taiwan Semiconductor. Während die Aktien von Delta Air Lines von den Zahlen und robusten Aussichten profitieren, hat Pepsi die vorbörslichen Kursgewinne nach den Ergebnissen wieder abgegeben.



00:00 AI & Tech weiter stark: AMD | JP Morgan CEO warnt vor Korrektur

02:39 Meldungen: NVIDIA | OpenAI | CoreWeave

03:59 Analysten: ASML | Taiwan Semiconductor

04:43 Meldungen: Tech-Wachstumsraten Q3 | Open AI & Microsoft

07:44 Analysten: Crowdstrike | Carvana | Google | Alibaba

08:39 China: Verhandlungen USA | Wirtschaft bergauf | Deal HSBC

11:26 Shutdown: Keine Entwicklungen | erste Folgen bemerkbar

14:13 Delta Air | Ferrari | Pepsi | Costco | Autozone

18:27 Meldungen: First Brands | Novo Nordisk

21:08 Analysten: United Health



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung