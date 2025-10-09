KI bleibt ON FIRE | Delta Air profitiert von Ergebnissen
Die Tech- und KI-Aktien bleiben an der Wall Street „On FIRE“, mit weiteren Kursgewinnen bei AMD und NVIDIA. Taiwan Semiconductor hatte zudem einen robusten September. Der Marktforscher IDC meldet, dass die globalen PC-Verkäufe im dritten Quartal über den Zielen lagen. Den Rest erledigen die Analysten, mit steigenden Kurszielen für ASML, Google und Taiwan Semiconductor. Während die Aktien von Delta Air Lines von den Zahlen und robusten Aussichten profitieren, hat Pepsi die vorbörslichen Kursgewinne nach den Ergebnissen wieder abgegeben.
00:00 AI & Tech weiter stark: AMD | JP Morgan CEO warnt vor Korrektur
02:39 Meldungen: NVIDIA | OpenAI | CoreWeave
03:59 Analysten: ASML | Taiwan Semiconductor
04:43 Meldungen: Tech-Wachstumsraten Q3 | Open AI & Microsoft
07:44 Analysten: Crowdstrike | Carvana | Google | Alibaba
08:39 China: Verhandlungen USA | Wirtschaft bergauf | Deal HSBC
11:26 Shutdown: Keine Entwicklungen | erste Folgen bemerkbar
14:13 Delta Air | Ferrari | Pepsi | Costco | Autozone
18:27 Meldungen: First Brands | Novo Nordisk
21:08 Analysten: United Health
