Dax Vorbörse 10.10.2025

Dax startet in der Nähe des Allzeithochs - Energiekontor verliert zweistellig

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der Dax vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte diesen am Freitag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent höher bei 24.665 Zählern.

Am Vortag hatte sich der Dax mit dem historischen Hoch von 24.771 Zählern der runden Marke von 25.000 Punkten genähert, hatte die Gewinne anschließend aber fast komplett wieder abgegeben. Nach Einschätzung der Helaba wurde mit dem Rekordhoch des Börsenbarometers ein Kaufsignal ausgelöst. "Zudem mehren sich Hoffnungen auf eine Jahresendrally".

Unter den Einzelwerten könnten Rheinmetall einen Blick wert sein. Laut "Handelsblatt" will die Bundesregierung über 600 Skyranger im Wert von mehr als neun Milliarden Euro zur Drohnenabwehr bestellen. Rheinmetall-Aktien legten im vorbörslichen Handel auf Tradegate leicht zu.

Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag  büßten vorbörslich 3 Prozent ein, nachdem die Bank UBS zum Verkauf der Aktien geraten hatte. Bei den Nebenwerten brachen die Papiere von Energiekontor  vorbörslich um 11 Prozent ein. Der Wind- und Solarparkentwickler hat die Geschäftsziele wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien deutlich gesenkt.  

USA:  Verluste

 Angesichts der jüngsten Rekordjagd haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag vorsichtig agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben etwas nach. Der marktbreite S&P 500  und der umfassende Technologiewerte-Index Nasdaq Composite  hatten zwar im frühen Handel einmal mehr Bestmarken erreicht, doch der Schwung ließ schnell wieder nach.

Experten sehen bereits Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes; entsprechend zurückhaltenden sind die Anleger aktuell. Der S&P 500 verlor 0,28 Prozent auf 6.735,11 Punkte. Bei dem Leitindex Dow Jones Industrial stand ein Minus von 0,52 Prozent auf 46.358,42 Punkte zu Buche. Unter den Technologie-Indizes büßte der viel beachtete Auswahlindex Nasdaq 100  0,15 Prozent auf 25.098,18 Punkte ein. Der Nasdaq Composite sank um 0,08 Prozent auf 23.024,63 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46,358- 0,52 Prozent
S&P 5006.735- 0,28 Prozent
Nasdaq 23.024- 0,08 Prozent

Asien: Überwiegend Verluste

Anleger an den Börsen Asiens haben sich zum Wochenschluss überwiegend zurückgehalten. In Japan machten einige Investoren ein Stück weit Kasse nach dem jüngsten Rekordlauf. Der Leitindex Nikkei 225 notierte im späten Handel gut ein Prozent im Minus.

In China sank der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen zuletzt um 1,3 Prozent, während der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent fiel. Gewinne gab es hingegen in Südkorea nach einer Feiertagspause.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22548.158- 0,96  Prozent
Hang Seng26.752- 1,10 Prozent
CSI 3004.626- 1,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,76- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,73+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,13+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1575- 0,14  Prozent
Dollar in Yen152,72+ 0,47 Prozent
Euro in Yen176,80+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent64,93 USD- 0,29  USD
WTI61,28 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HORNBACH HOLDING AUF 95 (105) EUR - 'HOLD'

RBC SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 85 (90) USD - 'OUTPERFORM'

BERENBERG STARTET XAAR MIT 'BUY' - ZIEL 160 PENCE

JEFFERIES SENKT HSBC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1120 (960) PENCE

JPMORGAN HEBT FIRST QUANTUM MINERALS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL)  

Redaktion onvista/dpa-AFX

