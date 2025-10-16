Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Ohne größere Impulse wird der Leitindex Dax eine Stunde vor Handelsbeginn nahezu unverändert zum Xetra-Schlusskurs von 24.181 Punkte erwartet.

Damit verbleibt der Dax in einer Handelsspanne, die vom jüngsten Tief bei etwa 24.000 Punkten bis zum Rekordhoch von 24.771 Zählern reicht. Der Blick der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen.

USA: Gewinne im S&P und an der Nasdaq

Nach dem durchwachsenen Vortag sind die US-Börsen am Mittwoch nach erfreulichem Auftakt unterschiedlich aus dem Handel gegangen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6.671,06 Punkte hinauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 46.253,31 Punkte.

Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,68 Prozent auf 24.745,36 Zähler zu. Im Techsektor gewannen die Titel des Chipherstellers AMD 9,4 Prozent und blieben damit nur knapp unter ihrem Rekordhoch.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46.253 - 0,04 Prozent &P 500 6.671 + 0,40 Prozent Nasdaq 22.670 + 0,66 Prozent

Asien: Japan im Plus, Hong Kong im Minus

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach oben ging, gaben die Kurse in Hongkong überwiegend nach. In China trat der Markt auf der Stelle.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 48.193 + 1,45 Prozent Hang Seng 25.910 - 0,20 Prozent CSI 300 4.613 - 0,03 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 130,06 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,57 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,03 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 62,40 USD - 0,29 USD WTI 58,80 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 244 (246) EUR - 'NEUTRAL'-

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 1050 (735) EUR - 'BUY

BERENBERG SENKT KERING AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 160 EUR

BERENBERG SENKT LVMH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 570 EUR

BERENBERG STARTET EXOSENS MIT 'BUY' - ZIEL 57 EUR

