Dax startet unverändert in den Handel - Quartalsberichte im Fokus
Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Ohne größere Impulse wird der Leitindex Dax eine Stunde vor Handelsbeginn nahezu unverändert zum Xetra-Schlusskurs von 24.181 Punkte erwartet.
Damit verbleibt der Dax in einer Handelsspanne, die vom jüngsten Tief bei etwa 24.000 Punkten bis zum Rekordhoch von 24.771 Zählern reicht. Der Blick der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen.
USA: Gewinne im S&P und an der Nasdaq
Nach dem durchwachsenen Vortag sind die US-Börsen am Mittwoch nach erfreulichem Auftakt unterschiedlich aus dem Handel gegangen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6.671,06 Punkte hinauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 46.253,31 Punkte.
Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,68 Prozent auf 24.745,36 Zähler zu. Im Techsektor gewannen die Titel des Chipherstellers AMD 9,4 Prozent und blieben damit nur knapp unter ihrem Rekordhoch.
Asien: Japan im Plus, Hong Kong im Minus
In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach oben ging, gaben die Kurse in Hongkong überwiegend nach. In China trat der Markt auf der Stelle.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|48.193
|+ 1,45 Prozent
|Hang Seng
|25.910
|- 0,20 Prozent
|CSI 300
|4.613
|- 0,03 Prozent
Anleihen:
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|130,06
|- 0,02 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|2,57
|+ 0,01 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|4,03
|+ 0,04 Prozentpunkte
Devisen:
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,1658
|- 0,14 Prozent
|Dollar in Yen
|151,12
|+ 0,47 Prozent
|Euro in Yen
|176,14
|+ 0,42 Prozent
Rohöl:
Umstufungen von Aktien:
JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 244 (246) EUR - 'NEUTRAL'-
BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 1050 (735) EUR - 'BUY
BERENBERG SENKT KERING AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 160 EUR
BERENBERG SENKT LVMH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 570 EUR
BERENBERG STARTET EXOSENS MIT 'BUY' - ZIEL 57 EUR
Redaktion onvista/dpa-AFX
