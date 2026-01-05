Dax nähert sich Rekordhoch - Venezuela belastet nicht

Der deutsche Aktienmarkt dürfte - ungeachtet des US-Angriffs auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela - seinen positiven Jahresauftakt am Montag fortsetzen. Positive Vorgaben kommen aus Fernost, wo die Börsen in Japan und China erstmals in diesem Jahr geöffnet haben und deutliche Gewinne verbuchen.

Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Beginn des Xetra-Börsenhandels ein Plus von 0,4 Prozent auf 24.644 Punkte. Damit würde sich der Dax seinem Rekordhoch bei 24.771 Punkten vom Oktober weiter nähern, nachdem er ein starkes Börsenjahr 2025 mit einem Gewinn von 23 Prozent abgeschlossen hatte.

Die Ölpreise gaben am Montagmorgen leicht nach, wohl auch weil US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die Förderung in dem Land mithilfe der großen US-Ölkonzerne wiederzubeleben. Perspektivisch noch niedrigere Ölpreise wären dann wohl auch positiv für die Wirtschaft. Ohnehin profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von den Hoffnungen auf eine Belebung der trägen deutschen Konjunktur im neuen Jahr.

Zudem verweist Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades auf eine moderate Bewertung des Dax im Vergleich zu den heiß gelaufenen US-Indizes als wichtige Triebfeder. "Es mehren sich die Anzeichen für eine signifikante Kapitalrotation: Investoren könnten Gelder aus den USA abziehen und in die preiswerteren europäischen Blue Chips umschichten."

In der neuen Woche stehen aber erst einmal eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda. Dicht gepackt ist das Programm unter anderem am Dienstag. Dann werden die Inflationsdaten für Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen. Am Freitag richtet sich der Fokus auf die monatlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig sind.

Einzelaktien im vorbörslichen Überblick

Aus Unternehmenssicht könnten die Aktien von Nordex einen Blick wert sein. Der Windturbinenbauer erhielt zwei Aufträge über insgesamt 508 Megawatt aus Kanada. Geliefert werden sollen im Rahmen der Ende vergangenen Jahres eingegangenen Bestellungen insgesamt 73 Windenergieanlagen.

Dow Jones und S&P 500 im Plus

Der Jahresauftakt an den US-Börsen ist am Freitag ohne klare Richtung verlaufen. Nach einem freundlichen Start ging der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zunächst auf eine Berg- und Talfahrt, die er schließlich mit Gewinnen beendete. Die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Indizes schlossen nach zeitweise deutlichen Gewinnen in der Verlustzone. Die Stimmung für Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) war alles in allem jedoch dank einiger Impulse aus Asien positiv.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.382 + 0,66 Prozent S&P 500 6.858 + 0,19 Prozent Nasdaq 25.206 - 0,17 Prozent

Asiens Börsen deutlich im Plus

In Asien haben die Aktienmärkte am Montag kräftig zugelegt. Besonders kräftig fielen diese in Japan aus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 51.748 + 1,39 Prozent Hang Seng 26.304 - 0,64 Prozent CSI 300 4.809 + 0,37 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,15 + 0,09 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,89 + 0,004 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,17 - 0,014 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1688 - 0,26 Prozent Dollar in Yen 157,12 + 0,15 Prozent Euro in Yen 183,63 - 0,11 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 60,46 USD - 0,29 USD WTI 57,00 USD - 0,32 USD

Umstufungen von Aktien

- MORGAN STANLEY HEBT EVONIK AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT)

- RBC SENKT ZIEL FÜR ORACLE AUF 195 (250) USD - 'SECTOR PERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 290 (250) USD - 'SECTOR PERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR IBM AUF 350 (300) USD - 'OUTPERFORM'

- BERENBERG HEBT JOHNSON MATTHEY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2550 (2050) PENCE

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR YARA AUF 430 (387) NOK - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ASML AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 1300 (800) EUR

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 73 (69) SEK - 'UNDERPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NOKIA AUF 5,54 (4,50) EUR - 'MARKET-PERFORM'

Termine Konjunktur

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25

05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25

(mit Material von dpa-AFX)