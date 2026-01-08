Dax steigt vor US-Arbeitsmarktdaten auf neues Rekordhoch

Dax-Widerstand 25.300 25.100 Dax-Unterstützung 24.775 25.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax hat nach neuem Allzeithoch weiteres Potenzial") zum Dax lautete wie folgt:

“So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschlusskurs unter die 25.000er-Marke abrutscht, bleibt das kurzfristige bullische Momentum vorerst weiter intakt. Neue Verkaufssignale entstehen ohnehin erst bei einem Tagesschluss unterhalb des vorherigen Allzeithochs um 24.775 Punkte. Oberhalb dieser Zone bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts Richtung 25.300 Punkte.“

Die 25.000er-Marle wurde im gestrigen Handelsverlauf nicht mehr nennenswert attackiert und so stieg der Index heute morgen nach einer zunächst leicht schwächeren Eröffnung zeitweise bis in den Bereich um 25.200 Punkte.

Dax-Ausblick:

Der Index ist nach der Rally der vergangenen Tage kurzfristig massiv überkauft, der Aufwärtstrend jedoch unverändert weiter intakt. Im Vorfeld des morgen Nachmittag anstehenden US-Abeitsmarktberichts ist ein Stimmungsumschwung tendenziell eher unwahrscheinlich.

Von daher ist für die kommenden Stunden tendenziell eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau zu favorisieren für das deutsche Börsenbarometer. Erst unterhalb von 25.000 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit eines größeren Rücksetzers.