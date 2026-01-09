VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen

Dax-Konzern Volkswagen hat eine Kooperation mit dem Chipkonzern Qualcomm angekündigt; der Aktienkurs zieht heute um drei Prozent an.

Profi-Trader Martin Goersch glaubt, dass sich der Aufwärtstrend beim Kurs durchaus fortsetzen könnte. Im Video erklärt er, wo jetzt charttechnisch wichtige Marken liegen.