Videoanalyse 09.01.2026
VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Dax-Konzern Volkswagen hat eine Kooperation mit dem Chipkonzern Qualcomm angekündigt; der Aktienkurs zieht heute um drei Prozent an.
Profi-Trader Martin Goersch glaubt, dass sich der Aufwärtstrend beim Kurs durchaus fortsetzen könnte. Im Video erklärt er, wo jetzt charttechnisch wichtige Marken liegen.
