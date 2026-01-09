Videoanalyse 09.01.2026

VW-Aktie: Hier würde ich meinen Stopp setzen

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-Mobilität
Artikel teilen:

Dax-Konzern Volkswagen hat eine Kooperation mit dem Chipkonzern Qualcomm angekündigt; der Aktienkurs zieht heute um drei Prozent an. 

Profi-Trader Martin Goersch glaubt, dass sich der Aufwärtstrend beim Kurs durchaus fortsetzen könnte. Im Video erklärt er, wo jetzt charttechnisch wichtige Marken liegen. 

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)
PREMIUM

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 09.01.2026
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichengestern, 16:02 Uhr · onvista
Alphabet überholt Apple – aber es gibt auch Warnzeichen
Videoanalyse 09.01.2026
Applied Digital: Gute Zahlen, aber beim Chart ist Vorsicht angesagtgestern, 16:07 Uhr · onvista
Applied Digital: Gute Zahlen, aber beim Chart ist Vorsicht angesagt
Weitere Artikel