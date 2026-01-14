Dax stellt Rally zunächst ein - Bayer-Konzern untermauert Pharma-Wachstum

Nach sieben Handelstagen mit Rekorden in Folge hat der Dax am Mittwoch die Rally zunächst eingestellt. Etwas auf die Stimmung drückten Konjunkturdaten aus den USA, die Beobachtern zufolge eher gegen Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed sprechen. Alles in allem dürfte es aber vor allem der zuletzt starke Lauf der Kurse nach oben gewesen sein, der für eine Pause sprach.

Der deutsche Leitindex sank um 0,53 Prozent auf 25.286 Zähler. Tags zuvor hatte er knapp über 25.500 Zählern eine weitere Höchstmarke erreicht.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab um 1,44 Prozent auf 31.774,24 Punkte deutlicher nach."Hinter den Rekorden wächst die Vorsicht", schrieben die Analysten von Index-Radar. Doch auch wenn es in den USA am Vortag zu einem "leisen Rückzug" am Aktienmarkt gekommen sei, könne von einer Kapitalflucht keine Rede sein. Allerdings werde am Markt inzwischen wohl zunehmend mit stärkeren Börsenschwankungen gerechnet.

Anleger strichen am Mittwoch bei solchen Dax-Aktien Kursgewinne ein, die seit Jahresbeginn überdurchschnittlich gestiegen sind. Dazu zählten Rheinmetall, Infineon, Airbus, MTU Aero Engines und Siemens Energy.

FMC rutscht auf tiefsten Stand seit November 2024

Unter den Dax-Werten sackte FMC mit circa minus sechs Prozent auf den tiefsten Stand seit November 2024.

JPMorgan-Analyst David Adlington verwies in einer Studie zu dem Dialysespezialisten auf die US-Grippesaison, die bereits im Dezember und damit früher als erwartet startete. In der Folge seien mehr Behandlungen versäumt worden, weshalb das Management prüfe, ob sich die Auswirkungen nur auf die Therapie-Treue beschränkten oder auch die Sterblichkeit beträfen.

Der Aktienkurs von DHL fiel um gut 0,3 Prozent und lit unter einer aus Bewertungsgründen gestrichenen Kaufempfehlung der US-Bank Goldman Sachs.

Bayer legt zu: Konzern bekräftigt Pharma-Wachstum

Die Bayer-Aktien dagegen gewannen circa sieben Prozent zu. Der Konzern untermauerte seinen Wachstumsambitionen im Pharmageschäft. "Wir haben jetzt fünf große Blockbuster-Kandidaten", sagte der Chef der Pharmasparte Stefan Oelrich im Zuge der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

In den kommenden Jahren bis in die 2030er Jahre hinein erwartet der Manager auch daher "extrem gutes" Wachstum. Zudem könnte bald eine Entscheidung des obersten US-Gerichts über eine Annahme eines womöglich wegweisen Falles in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat anstehen.

Die RWE-Aktien stiegen um fast 2,8 Prozent. Analysten wie die von Bernstein Research sehen den Energiekonzern als Gewinner der Windkraft-Auktionen in Großbritannien. RWE habe sich den Löwenanteil der ausgeschriebenen Projekte auf See gesichert, hieß es. Zudem gab die Beteiligungsgesellschaft KKR eine strategische Partnerschaft mit RWE bekannt.

United-Internet-Aktie fällt

Der United-Internet-Aktienkurs verlor im MDax etwa minus 2,4 Prozent. MWB Research sieht nach der erfolgreichen Migration der 1&1-Mobilfunkkunden und dem internen Verkauf von Versatel keine neuen Kurstreiber. Der Aktienkurs sei seit Mitte November um rund 25 Prozent gestiegen und weiteres Aufwärtspotenzial angesichts der aktuellen Bewertung nicht mehr sichtbar, schrieb Analyst Thomas Wissler und strich seine Kaufempfehlung.

(mit Material von dpa-AFX)