Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.01.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Abbott Laboratories
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Alcoa
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Antimony Resources Corp.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Capital One
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Freeport-McMoRan
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|GE Aerospace (General Electric)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hyundai
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Intel
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Intuitive Surgical
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|INVESTOR B
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|LVMH
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|McCormick & Co
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Mobileye
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NEO BATTERY MATERIALS
|Bericht 3. Quartal 2026
|Procter & Gamble
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
