Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.01.2026

onvista · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenLuxusgüterKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Januar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Abbott LaboratoriesBericht Geschäftsjahr 2025
AlcoaBericht Geschäftsjahr 2025
Antimony Resources Corp.Bericht 1. Quartal 2026
Capital OneBericht Geschäftsjahr 2025
Freeport-McMoRanBericht Geschäftsjahr 2025
GE Aerospace (General Electric)Bericht Geschäftsjahr 2025
HyundaiBericht Geschäftsjahr 2025
IntelBericht Geschäftsjahr 2025
Intuitive SurgicalBericht Geschäftsjahr 2025
INVESTOR BBericht Geschäftsjahr 2025
LVMHBericht Geschäftsjahr 2025
McCormick & CoBericht Geschäftsjahr 2025
MobileyeBericht Geschäftsjahr 2025
NEO BATTERY MATERIALSBericht 3. Quartal 2026
Procter & GambleBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Intel
LVMH
Procter & Gamble
Freeport-McMoRan
Intuitive Surgical
GE Aerospace
NEO BATTERY MATERIALS
Hyundai
Antimony Resources Corp.
Alcoa
Mobileye
Abbott Laboratories
INVESTOR B
McCormick & Co
Capital One

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.01.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.01.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.01.202620. Jan. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.01.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 20.01.202620. Jan. · onvista
Dividendenkalender heute, 20.01.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 16.01.202616. Jan. · onvista
Dividendenkalender heute, 16.01.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News