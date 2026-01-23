So stellen sich Mischfonds für Trumps zweites Amtsjahr auf

Das erste Jahr der zweiten Amtszeit mit Donald Trump im Weißen Haus ist überstanden – und abgesehen von den heftigen Turbulenzen im April vergangenen Jahres sind die Kurse an den Börsen gestiegen, ob nun trotz oder wegen des US-Präsidenten. Was erwarten die Marktteilnehmer nun in seinem zweiten Amtsjahr?

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung