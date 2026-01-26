Börse am Morgen 26.01.2026

Dax startet unverändert in die neue Woche - Unternehmenszahlen im Fokus

onvista · Uhr
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Der deutsche Aktienmarkt ist kaum verändert in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax sank im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 24.885 Punkte, nachdem er in der Vorwoche rund anderthalb Prozent eingebüßt hatte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab am Morgen um 0,01 Prozent auf 31.743 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50  trat auf der Stelle.

Im Anlegerfokus dürften das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland sowie weitere Konjunkturdaten aus den USA stehen. Ansonsten steht die Woche im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen.   

Die Aktien von Stabilus legten um 2,6 Prozent zu. Der Auto- und Industriezulieferer bekam im abgelaufenen Quartal die schwächere Nachfrage in der Autoindustrie zu spüren. Der Umsatz schrumpfte um 10,7 Prozent und das bereinigte operative Ergebnis um knapp 23 Prozent. Dennoch wurden die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) bestätigt. Der Markt sei vor der Veröffentlichung der Zahlen skeptisch gewesen, weshalb ein Umsatzmix leicht unter den Erwartungen und ein Gewinnmix darüber ausreichten, um die Aktie zu stützen, erklärte ein Händler.

Friedrich Vorwerk gefragt

Für die Papiere von Friedrich Vorwerk ging es um 5,3 Prozent auf das höchste Niveau seit November nach oben. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen übertraf nach einem kräftigen Schlussspurt seine Ziele für das vergangene Jahr. (mit Material von dpa-AFX)

