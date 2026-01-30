Videoanalyse 30.01.2026
Apple liefert bestes Quartal jemals - diese Kursziele sind nun realistisch
onvista · Uhr
Apple hat am Donnerstagabend gezeigt, warum der Konzern so lange die Nummer Eins an der Börse war. Dank einer starken Nachfrage nach dem iPhone verkündete Apple das beste Quartal der Firmengeschichte und schlug die Erwartungen der Analysten mühelos.
Besonders hoch fiel das Wachstum in China aus - eine starke Überraschung, sagt Börsenexperte Martin. In der Videoanalyse blickt Martin tiefer in die Zahlen und zeigt dir auf, welche Kursziele bei Apple nun realistisch sind.
QuartalszahlenApple mit "umwerfender" iPhone-Nachfrage - Aktie zieht nachbörslich angestern · 22:42 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 30.01.2026400 Prozent Gewinnsteigerung: Geht Sandisks Rekordrally weiter?heute, 16:27 Uhr · onvista
Videoanalyse 29.01.2026Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastetgestern, 16:01 Uhr · onvista
Videoanalyse 29.01.2026Nach starken Zahlen muss die Meta-Aktie nun diesen Widerstand knackengestern, 16:00 Uhr · onvista
Videoanalyse 29.01.2026Tesla verbucht Umsatzrückgang - aber noch ist Fantasie im Kurs vorhandengestern, 16:03 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie KI-Revolution läuft nicht nur, sie rennt - und dieses Unternehmen profitiertgestern, 16:41 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBullische Chartformation bei dieser Dax-Aktie - kommt der Ausbruch?gestern, 15:30 Uhr · onvista
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista