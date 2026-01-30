Apple liefert bestes Quartal jemals - diese Kursziele sind nun realistisch

Apple hat am Donnerstagabend gezeigt, warum der Konzern so lange die Nummer Eins an der Börse war. Dank einer starken Nachfrage nach dem iPhone verkündete Apple das beste Quartal der Firmengeschichte und schlug die Erwartungen der Analysten mühelos.

Besonders hoch fiel das Wachstum in China aus - eine starke Überraschung, sagt Börsenexperte Martin. In der Videoanalyse blickt Martin tiefer in die Zahlen und zeigt dir auf, welche Kursziele bei Apple nun realistisch sind.