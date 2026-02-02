Vorbörse 02.02.2026

Dax startet deutlich tiefer in die neue Woche

onvista · Uhr
Die Börsenlage bleibt zum Februar-Auftakt von Nervosität geprägt. Für den Dax deutet sich ein schwacher Start in den neuen Monat an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 24.285 Punkte. Er würde damit die Freitagserholung schon wieder abhaken und sein Zwischentief von 24.266 Punkten vom vergangenen Donnerstag ansteuern. Die fragile Lage an den Finanzmärkten geht von den Edelmetallmärkten aus, an denen seit Freitag die Rekordrally korrigiert.

Die Marktstimmung sei deshalb deutlich angespannt, schrieb am Morgen der Chefmarktanalyst bei AT Global Markets, Nick Twidale. "Bei solch historischen Kursbewegungen sinkt das Anlegervertrauen nicht nur in Bezug auf Gold, sondern auf den gesamten Markt rapide". Die Preise für Gold und Silber geben am Morgen nochmals deutlich nach. Sorgen bereiten den Anlegern auch weiterhin die geopolitischen Krisenherde, nachdem Irans oberster Führer im Falle eines US-Angriffs vor einer regionalen Eskalation gewarnt hat

USA: Im Minus

Der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump für den künftigen Notenbankchef hat am Freitag an den New Yorker Börsen für Aufregung gesorgt. Der Trend ging nach unten, weil der nominierte Nachfolger Kevin Warsh nicht als Verfechter der bislang erwarteten Lockerungen gilt. Aufgrund geldpolitischer Unsicherheit kam es vor allem bei den Gold- und Silberpreisen zu Verwerfungen.

Quartalszahlen von Apple gingen etwas unter. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,36 Prozent auf 48.892,47 Punkte. In der Wochenbilanz kommt er damit auf ein ähnlich deutliches Minus, während sein Januar-Plus auf 1,7 Prozent schrumpfte. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,43 Prozent auf 6.939,03 Zähler, während der Nasdaq 100 1,28 Prozent auf 25.552,39 Punkte verlor. Seine Wochenbilanz rutschte damit auch ins Negative, während der Tech-Index für Januar einen Anstieg um 1,2 Prozent verbuchte

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.892- 0,43 Prozent
S&P 5006.939- 0,43 Prozent
Nasdaq 23.461- 0,94 Prozent

Asien: Verluste

Die fortgesetzten Turbulenzen an den Rohstoffmärkten haben am Montag die Stimmung an den Börsen Asiens belastet. Die Preise für Gold und Silber fielen nach ihren Rekordrallys weiter deutlich. Gerade Spekulanten, die mit Kredit auf weiter steigenden Notierungen gesetzt hatten, stehen daher seit Ende letzter Woche unter Druck.

Sie dürften teils zu Notverkäufen gezwungen sein, was auch auf andere Märkte abstrahlt, bis sich die Lage beruhigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel am Montag kurz vor dem Handelsende um rund ein Prozent. An den chinesischen Börsen ging es etwas stärker nach unten. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen sank um 1,7 Prozent auf 4.706,34 Punkte, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 2,8 Prozent einknickte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22553.375- 1,02 Prozent
Hang Seng27.826- 2,80 Prozent
CSI 3004.706- 1,70 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,30- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,84+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,22+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1846- 0,31  Prozent
Dollar in Yen154,83+ 0,45 Prozent
Euro in Yen183,41+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent65,72 USD- 3,29  USD
WTI61,70 USD- 3,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 25,30 (27) EUR - 'OVERWEIGHT'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 54,50 (42,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 60 (53,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 240 (250) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SPRINGER NATURE AUF 24 (25) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 164 (134) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 100 (89) EUR - 'OVERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

