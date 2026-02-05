Eli Lilly: Aktie steht vor entscheidendem Widerstand

Eli Lilly zeigt sich deutlich optimistischer als der dänische Konkurrent Novo Nordisk, was das Geschäft mit Abnehmmitteln angeht. Allerdings steht die Aktie jetzt vor einer großen Hürde.

Wenn diese Marke überwunden wird, hat die Aktie aber noch deutliches Potenzial nach oben, sagt Börsenexperte Martin. Im Video erklärt er dir, wie der Pharmakonzern aktuell fundamental dasteht und von welchem Faktor die Aktie darüber hinaus profitiert.