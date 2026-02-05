Videoanalyse 05.02.2026
Eli Lilly: Aktie steht vor entscheidendem Widerstand
onvista · Uhr
Eli Lilly zeigt sich deutlich optimistischer als der dänische Konkurrent Novo Nordisk, was das Geschäft mit Abnehmmitteln angeht. Allerdings steht die Aktie jetzt vor einer großen Hürde.
Wenn diese Marke überwunden wird, hat die Aktie aber noch deutliches Potenzial nach oben, sagt Börsenexperte Martin. Im Video erklärt er dir, wie der Pharmakonzern aktuell fundamental dasteht und von welchem Faktor die Aktie darüber hinaus profitiert.
