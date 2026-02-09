Hims & Hers unter Druck | Novo Nordisk mit Rückenwind.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Futures waren über Nacht deutlich schwächer, mit einem Bitcoin bei zeitweise knapp 60.000 US-Dollar. Wir haben seitdem eine deutliche Erholung von den Tiefs gesehen, mit Kryptos und dem Tech-Sektor freundllich. Die Woche war trotzdem hart, mit einem Verlust von rund 25 Prozent für Bitcoin. Die Aktien des Software-Sektors haben in den ersten vier Handelstagen der Woche über 660 Mrd. US-Dollar an Börsenwert verloren. Technisch ist das Umfeld weiterhin angeschlagen, was für eine anhaltend hohe Volatilität spricht. Amazon steht wegen der extrem hohen Capex-Investitionen unter Druck. Bedenkt man, dass Google 180 Mrd. US-Dollar in diesem Jahr investieren wird, sollten die Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur anheben. Ansonsten sind die Reaktionen auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse überwiegend positiv. Die Aktien von AutoNation, Fortinet, Roblox und Reddit tendieren freundlich. Außerdem betont Strategy, dass erst bei einem Bitcoin von 8.000 US-Dollar Probleme in der Bilanzauftreten. Die in der Bilanz liegenden Bitcoin wurden im Schnitt zu 76.000 US-Dollar erworben.



00:00 Überblick | dünne Nachrichtenlage

01:52 Hims & Hers vs. Novo Nordisk

04:44 STMicroelectronics & Amazon | Bounce bei Software

06:59 KI: Folgen hoher Capex-Investitionen bei Hyperscalern

10:53 Oracle und Palo Alto Networks brechen ein | Analysten

12:55 Analysten: Roblox | Spotify | Robinhood

15:34 Japan: Yen & Staatsanleihen | China: rät von US Staatsanleihen ab

17:31 Fed: 1–2 Zinssenkungen in 2026 nötig

18:31 Iran: Gespräche mit USA ohne Durchbruch

19:24 Trump nimmt Rüstungs- und Hausbausektor ins Visier

20:59 Netflix: Untersuchung & Warner Bros. Deal

22:12 Ausblick diese Woche: Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten



