In dieser Analyse erklärt Alexander Mayer, warum der Kryptomarkt über eine einzigartige Datenquelle verfügt: öffentlich einsehbare Daten, sogenannte "On-Chain-Daten". Am Beispiel von Bitcoin zeigt er, wie sich Kapitalbewegungen, Anlegerverhalten und Marktzyklen direkt auf der Blockchain nachvollziehen lassen – und welche Vorteile das für Investoren gegenüber klassischen Finanzmärkten bietet.

Wir analysieren, wie On-Chain-Indikatoren funktionieren, welche Marktphasen sich damit identifizieren lassen und wo ihre Grenzen liegen. Im Fokus stehen unter anderem Haltestrukturen, Profit-und-Loss-Kennzahlen, Netzwerkaktivität, Bewertungsmodelle wie MVRV und Realized Price sowie die Rolle von Exchange-Flows für Kauf- und Verkaufsdruck. Zudem ordnen wir ein, wie institutionelle Investoren, ETFs und Off-Chain-Handel die Aussagekraft vieler Daten zunehmend verzerren.

Abschließend zeigt die Analyse, wie On-Chain-Daten sinnvoll in die eigene Investment-Strategie integriert werden können – von der Zyklusanalyse über Risiko-Management bis hin zu typischen Ein- und Ausstiegsphasen. Eine sachliche Einordnung zwischen datenbasierter Marktbeobachtung, psychologischen Extremphasen und den strukturellen Grenzen moderner Krypto-Analyse.

Hier findet ihr zu den im Video genannten Indikatoren die jeweiligen Links: 

Angebot & Haltestruktur

Hodl Waves

Longterm Holder Supply

Shortterm Holder Supply

Profit/Loss-Indikatoren

SOPR

aSOPR

NRPL

Netzwerkaktivität

Aktive Adressen

Transaktionen

Hash Rate

Transaktionsgebühren

Marktzyklus-Modelle

MVRV-Z-Score

Realized Price

Bitcoin

Puell Multiple

Cycle Top Indicator

Stock to Flow Ratio

Exchange-Flows

Spot-In- & Outflows

Exchange Reserves

