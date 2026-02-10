Diese Daten helfen dir, den Kryptomarkt zu verstehen
In dieser Analyse erklärt Alexander Mayer, warum der Kryptomarkt über eine einzigartige Datenquelle verfügt: öffentlich einsehbare Daten, sogenannte "On-Chain-Daten". Am Beispiel von Bitcoin zeigt er, wie sich Kapitalbewegungen, Anlegerverhalten und Marktzyklen direkt auf der Blockchain nachvollziehen lassen – und welche Vorteile das für Investoren gegenüber klassischen Finanzmärkten bietet.
Wir analysieren, wie On-Chain-Indikatoren funktionieren, welche Marktphasen sich damit identifizieren lassen und wo ihre Grenzen liegen. Im Fokus stehen unter anderem Haltestrukturen, Profit-und-Loss-Kennzahlen, Netzwerkaktivität, Bewertungsmodelle wie MVRV und Realized Price sowie die Rolle von Exchange-Flows für Kauf- und Verkaufsdruck. Zudem ordnen wir ein, wie institutionelle Investoren, ETFs und Off-Chain-Handel die Aussagekraft vieler Daten zunehmend verzerren.
Abschließend zeigt die Analyse, wie On-Chain-Daten sinnvoll in die eigene Investment-Strategie integriert werden können – von der Zyklusanalyse über Risiko-Management bis hin zu typischen Ein- und Ausstiegsphasen. Eine sachliche Einordnung zwischen datenbasierter Marktbeobachtung, psychologischen Extremphasen und den strukturellen Grenzen moderner Krypto-Analyse.
Hier findet ihr zu den im Video genannten Indikatoren die jeweiligen Links:
Angebot & Haltestruktur
Profit/Loss-Indikatoren
Netzwerkaktivität
Marktzyklus-Modelle
Exchange-Flows
