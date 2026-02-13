Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.02.2026

Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Borussia Dortmund BVBBericht 2. Quartal 2026
CamecoBericht Geschäftsjahr 2025
CAPGEMINIBericht Geschäftsjahr 2025
Delta ElectronicsBericht Geschäftsjahr 2025
ENBRIDGEBericht Geschäftsjahr 2025
Eutelsat CommunicationsBericht 2. Quartal 2026
FabasoftBericht 3. Quartal 2026
Mitsui Mining & SmeltingBericht 3. Quartal 2025
ModernaBericht Geschäftsjahr 2025
NatWestBericht Geschäftsjahr 2025
NitoriBericht 3. Quartal 2025
Norsk HydroBericht Geschäftsjahr 2025
Norwegian Air ShuttleBericht Geschäftsjahr 2025
SafranBericht Geschäftsjahr 2025
Tomra SystemsBericht Geschäftsjahr 2025

Perf. 1 Jahr
Cameco
Moderna
Eutelsat Communications
Borussia Dortmund BVB
ENBRIDGE
NatWest
Safran
Tomra Systems
Norwegian Air Shuttle
Nitori
Norsk Hydro
CAPGEMINI
Fabasoft
Mitsui Mining & Smelting
Delta Electronics

