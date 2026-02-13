Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Borussia Dortmund BVB
|Bericht 2. Quartal 2026
|Cameco
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|CAPGEMINI
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Delta Electronics
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ENBRIDGE
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Eutelsat Communications
|Bericht 2. Quartal 2026
|Fabasoft
|Bericht 3. Quartal 2026
|Mitsui Mining & Smelting
|Bericht 3. Quartal 2025
|Moderna
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NatWest
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nitori
|Bericht 3. Quartal 2025
|Norsk Hydro
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Norwegian Air Shuttle
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Safran
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Tomra Systems
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
