Dividendenkalender heute, 19.02.2026

onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 19. Februar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

UnternehmenFinanzbericht
APOLLO GLOBAL MANAGEMENTVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Applied MaterialsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
AstraZenecaEndgültiges ex-Dividenden Datum
BarclaysEndgültiges ex-Dividenden Datum
BPVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Capital OneVierteljährliches ex-Dividenden Datum
CaterpillarVierteljährliches Dividenden Datum
DHT HOLDINGSVierteljährliches ex-Dividenden Datum
EasyjetEndgültiges ex-Dividenden Datum
ENERGY TRANSFERSonder-Dividenden Datum
GlaxoSmithKline (GSK)Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Imperial BrandsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
MicrosoftVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ShellVierteljährliches ex-Dividenden Datum
WoodwardVierteljährliches ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

