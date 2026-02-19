Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 19.02.2026
onvista · Uhr
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 19. Februar 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Applied Materials
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|AstraZeneca
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|Barclays
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|BP
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Capital One
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Caterpillar
|Vierteljährliches Dividenden Datum
|DHT HOLDINGS
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Easyjet
|Endgültiges ex-Dividenden Datum
|ENERGY TRANSFER
|Sonder-Dividenden Datum
|GlaxoSmithKline (GSK)
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Imperial Brands
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Microsoft
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Shell
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
|Woodward
|Vierteljährliches ex-Dividenden Datum
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
