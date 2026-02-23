Deutsche Börse: Zwischen starken Quartalszahlen und KI Angst

Der Frankfurter Börsenbetreiber hat Mitte Februar seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt. Auf Jahressicht stiegen die für die operative Steuerung relevanten Nettoerlöse (ohne Treasury-Ergebnis) um 9 Prozent, während das operative Ergebnis (EBITDA ohne Treasury-Ergebnis) überproportional um 14 Prozent zulegte. Die gesamten Nettoerlöse der Gruppe erhöhten sich zugleich um 3 Prozent. Die EBITDA-Marge blieb damit auf einem hohen Niveau und unterstreicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Bei der Entwicklung der Geschäftsbereiche trugen alle Segmente zum Wachstum bei. Besonders sichtbar war die Dynamik in Trading & Clearing sowie im Fund-Services-Geschäft. Im Bereich Investment Management Solutions zeigte sich zudem eine starke Entwicklung in den Softwarelösungen (inklusive wachsender SaaS-Anteile). Insgesamt unterstützt die Kombination aus volumengetriebenen Erlösen und wiederkehrenden Einnahmen die Ergebnisqualität.

Strategisch setzt der DAX-Konzern weiter auf den Ausbau technologie- und datengetriebener Dienstleistungen sowie auf Effizienzgewinne im klassischen Handels- und Abwicklungsgeschäft. Marktchancen ergeben sich vor allem aus steigender regulatorischer Komplexität, dem wachsenden Bedarf institutioneller Investoren an hochwertigen Daten- und Analyselösungen sowie an integrierten Post-Trade-Services. Herausforderungen bleiben hingegen die zyklische Abhängigkeit einzelner Erlösströme von Handelsaktivität und Volatilität sowie der zunehmende Wettbewerb durch alternative Handelsplätze und neue technische Angebote.