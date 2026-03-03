Aktien New York

Kursrutsch nun auch in den USA: Iran-Krieg belastet Wall Street stark

onvista · Uhr
Nach einem überraschend stabilen Wochenauftakt angesichts der Kämpfe im Iran hat die Wall Street am Dienstag nun auch einen Kurssturz erlebt. Der Dow Jones Industrial verlor in den ersten Handelsminuten etwa 2,2 Prozent auf 47.779 Punkte. Einen ähnlichen Kursverlust von zwei Prozent erlitten auch der Nasdaq 100 und S&P 500. 

Aktien der Tourismusbranche mit hohen Verlusten

Für die bereits am Montag schwachen Aktien von Hotelbetreibern wie Marriott , Hilton und Wynn Resorts beginnt der Dienstag ähnlich. Bereits nach wenigen Handelsminuten verloren die Aktien zwischen zwei bis drei Prozent. Selbes Bild zeichnet sich bei den Fluggesellschaften American Airlines , Delta , Southwest und United aus. Hier liegen die Kursverluste bei bis zu fünf Prozent.

Die Titel des Datenbankmanagementsystem-Spezialisten MongoDB wurden nach einem schwachen Ausblick von wieder aufkommenden Sorgen belastet: Sie brachen um gut 27 Prozent ein. Beim Medizintechnikunternehmen Medline sorgten Aktienverkäufe von Anteilseignern für ein Minus von etwa fünf Prozent.

Dagegen feierten die Anleger die Geschäftszahlen und Ausblicke der Einzelhändler Target und Best Buy- die Aktien zogen um 3,5 beziehungsweise etwa sechs Prozent an. Die Papiere von Pinterest zogen um 5,8 Prozent an. Hier sorgte die Mitteilung des Social-Media-Unternehmens, dass der aktivistische Investor Elliott Investment Management eine strategische Investition über eine Milliarde US-Dollar getätigt hat, für gute Stimmung.

