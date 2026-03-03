Dax Chartanalyse 03.03.2026

Verkaufspanik im Dax - hier liegt die nächste Unterstützung

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.20024.300
Dax-Unterstützung23.00023.100

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax startet überfällige Verkaufswelle") lautete wie folgt

“Nach der Auflösung der Keilformation auf der Unterseite probieren sich die Käufer nach der schwachen Eröffnung heute Morgen an einem Pullback an die untere Begrenzung der Keilformation. Diese Erholungsbewegung trägt bislang allerdings lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im übergeordneten Abwärtsimpuls. So lange der Bereich um 25.000 Punkte nicht zügig und nachhaltig zurückerobert werden kann, bleiben die Abwärtsrisiken vorerst dominant aus charttechnischer Sicht. Ein erstes mögliches Ziel der aktuellen Verkaufswelle liegt im Bereich des Januartiefs um 24.200/300 Punkte.“

Das ging flott! Die 25.000er Marke wurde gestern zu keinem Zeitpunkt nennenswert attackiert - ein klares Zeichen von Schwäche. In der Nacht und am heutigen Vormittag gab es dann die avisierte Verkaufswelle - der Zielbereich auf der Unterseite wurde locker erreicht, im Anschluss wurde sogar direkt die 24.000er-Marke unterboten.

Dax-Ausblick: 

Der Abverkauf heute morgen trägt bereits ganz klar panikartige Züge - der Index notiert bereits gut 1.000 (!) Punkte unterhalb des Kursniveaus von gestern um diese Zeit. Dennoch ist es für Käufe aus charttechnischer Sicht aktuell noch deutlich zu früh - das Abwärtsmomentum ist derzeit einfach zu hoch und die nächsten Unterstützungen von Relevanz liegen erst im unteren 23.000er Bereich.

Die kommenden Handelstage könnten somit bitter werden für die Käuferseite. Entspannung würde erst ein Anstieg zurück über 24.200/300 Punkte bringen. Danach sieht es aktuell jedoch nicht aus.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7E53) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 03.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.432,07 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY81E6) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 03.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.138,17 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

