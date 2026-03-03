Dax-Widerstand 24.200 24.300 Dax-Unterstützung 23.000 23.100

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax startet überfällige Verkaufswelle") lautete wie folgt

“Nach der Auflösung der Keilformation auf der Unterseite probieren sich die Käufer nach der schwachen Eröffnung heute Morgen an einem Pullback an die untere Begrenzung der Keilformation. Diese Erholungsbewegung trägt bislang allerdings lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im übergeordneten Abwärtsimpuls. So lange der Bereich um 25.000 Punkte nicht zügig und nachhaltig zurückerobert werden kann, bleiben die Abwärtsrisiken vorerst dominant aus charttechnischer Sicht. Ein erstes mögliches Ziel der aktuellen Verkaufswelle liegt im Bereich des Januartiefs um 24.200/300 Punkte.“

Das ging flott! Die 25.000er Marke wurde gestern zu keinem Zeitpunkt nennenswert attackiert - ein klares Zeichen von Schwäche. In der Nacht und am heutigen Vormittag gab es dann die avisierte Verkaufswelle - der Zielbereich auf der Unterseite wurde locker erreicht, im Anschluss wurde sogar direkt die 24.000er-Marke unterboten.

Dax-Ausblick:

Der Abverkauf heute morgen trägt bereits ganz klar panikartige Züge - der Index notiert bereits gut 1.000 (!) Punkte unterhalb des Kursniveaus von gestern um diese Zeit. Dennoch ist es für Käufe aus charttechnischer Sicht aktuell noch deutlich zu früh - das Abwärtsmomentum ist derzeit einfach zu hoch und die nächsten Unterstützungen von Relevanz liegen erst im unteren 23.000er Bereich.

Die kommenden Handelstage könnten somit bitter werden für die Käuferseite. Entspannung würde erst ein Anstieg zurück über 24.200/300 Punkte bringen. Danach sieht es aktuell jedoch nicht aus.