Dax-Erholung wird erwartungsgemäß verkauft

Dax-Widerstand 24.200 24.300 Dax-Unterstützung 23.000 23.100

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax-Erholung erreicht wichtigen Widerstandsbereich") lautete wie folgt:

“Der Dax notiert aktuell exakt innerhalb der entscheidenden Widerstandszone (rot im Chart unten). Hier entscheidet sich nun der weitere Verlauf bis zum Wochenende. Sollte auf dem aktuellen Kursniveau am Nachmittag wieder Verkaufsdruck aufkommen, wäre eine weitere größere Verkaufswelle zurück unter 24.000 Punkte und deutlich tiefer einzuplanen.“

Ausgehend von der angesprochenen Widerstandszone gab der Dax gestern Nachmittag zeitweise über 600 (!) Punkte ab vom Tageshoch und brachte damit die angesprochene "weitere größere Verkaufswelle zurück unter 24.000 Punkte und deutlich tiefer".

Dax-Ausblick:

Heute Morgen probierte sich der Index an einem Anstieg zurück über 24.000 Punkte, die Käufer wurden an der runden Marke allerdings zurückgewiesen und der Index setzte in den Bereich der gestrigen Tagestiefs zurück.

Unterhalb von 24.000 Punkten bleibt der Index kurzfristig tendenziell weiter Anfällig für weitere Rücksetzer, bis zu den US-Arbeitsmarktdaten dürfte sich der Index jedoch zunächst in der Spanne 23.750 bis 24.000 Punkte bewegen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!