Dax Chartanalyse 06.03.2026

Dax-Erholung wird erwartungsgemäß verkauft

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.20024.300
Dax-Unterstützung23.00023.100

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax-Erholung erreicht wichtigen Widerstandsbereich") lautete wie folgt:

“Der Dax notiert aktuell exakt innerhalb der entscheidenden Widerstandszone (rot im Chart unten). Hier entscheidet sich nun der weitere Verlauf bis zum Wochenende. Sollte auf dem aktuellen Kursniveau am Nachmittag wieder Verkaufsdruck aufkommen, wäre eine weitere größere Verkaufswelle zurück unter 24.000 Punkte und deutlich tiefer einzuplanen.“

Ausgehend von der angesprochenen Widerstandszone gab der Dax gestern Nachmittag zeitweise über 600 (!) Punkte ab vom Tageshoch und brachte damit die angesprochene "weitere größere Verkaufswelle zurück unter 24.000 Punkte und deutlich tiefer".

Dax-Ausblick: 

Heute Morgen probierte sich der Index an einem Anstieg zurück über 24.000 Punkte, die Käufer wurden an der runden Marke allerdings zurückgewiesen und der Index setzte in den Bereich der gestrigen Tagestiefs zurück.

Unterhalb von 24.000 Punkten bleibt der Index kurzfristig tendenziell weiter Anfällig für weitere Rücksetzer, bis zu den US-Arbeitsmarktdaten dürfte sich der Index jedoch zunächst in der Spanne 23.750 bis 24.000 Punkte bewegen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7E42) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 06.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.074,84 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY8LPK) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 06.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 25.754,40 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 03.03.2026
Verkaufspanik im Dax - hier liegt die nächste Unterstützung03. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 05.03.2026
Dax-Erholung erreicht wichtigen Widerstandsbereichgestern, 11:40 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 04.03.2026
Dax konsolidiert den Abverkauf des Wochenstarts04. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 02.03.2026
Dax startet überfällige Verkaufswelle02. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Investmentexperte im Interview
Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen siehtheute, 14:30 Uhr · onvista
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Alle Premium-News