GE Vernova, Amprius & Planet Labs: Drei Zukunfts-Storys im Check

Die Nachfrage nach Energie, Daten und neuer Technologie verändert gerade ganze Branchen. Genau an dieser Schnittstelle entstehen einige der spannendsten Aktien-Storys an der Börse.

In dieser Analyse schaut sich Martin Goersch drei Unternehmen genauer an, die auf sehr unterschiedliche Weise von diesen strukturellen Trends profitieren könnten.

GE Vernova steht im Zentrum der globalen Energiewende und spielt eine immer wichtigere Rolle beim wachsenden Strombedarf durch Rechenzentren und künstliche Intelligenz. Doch wie stabil ist dieses Geschäftsmodell wirklich?

Amprius Technologies arbeitet an Hochleistungsbatterien für Drohnen und Luftfahrt. Das Unternehmen wächst rasant – doch wie realistisch sind die langfristigen Ziele?

Und dann ist da noch Planet Labs, ein Satellitendaten-Spezialist, der zunehmend als globaler Anbieter für Geodaten positioniert wird. Ein Geschäftsmodell, das gerade in einer Welt mit steigender Nachfrage nach Echtzeit-Informationen immer relevanter wird.

Welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben könnten – und wo die Risiken liegen – schauen wir uns im Video genauer an.