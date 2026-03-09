Dax Chartanalyse 09.03.2026

Dax erreicht Etappenziel auf der Unterseite - Erholung einplanen

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.40023.600
Dax-Unterstützung22.95022.800

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Freitag ("Dax-Erholung wird erwartungsgemäß verkauft") lautete wie folgt:

“Heute Morgen probierte sich der Index an einem Anstieg zurück über 24.000 Punkte, die Käufer wurden an der runden Marke allerdings zurückgewiesen und der Index setzte in den Bereich der gestrigen Tagestiefs zurück. Unterhalb von 24.000 Punkten bleibt der Index kurzfristig tendenziell weiter Anfällig für weitere Rücksetzer.“

Unterhalb von 24.000 Punkten wurden zwar weitere Rücksetzer erwartet, dass sich daraus allerdings direkt ein neuer Crash entwickelt, war nicht abzusehen. Am frühen Morgen wurde der Dax zeitweise unterhalb von 22.800 Punkten taxiert, bevor mit der Eröffnung des Xetra-Handels eine Stabilisierung zurück über 23.100 Punkte einsetzte.

Dax-Ausblick: 

Mit dem kurzzeitigen Unterschreiten des Tiefpunkts von Ende November 2025 um 22.950 Punkte wurde am Morgen potenziell ein wichtiges Etappenziel auf der Unterseite abgearbeitet. Die Bewegung trug tendenziell bereits einen panikartigen Charakter mit der Abwärtskurslücke von etwa 500 Punkten.

Für die kommenden Stunden ist daher zunächst mit einer technischen Aufwärtsreaktion in den Bereich um 23.400/650 Punkte zu rechnen - die Shortseite ist nun hier im kurzfristigen Zeitfenster nicht mehr attraktiv unter Chance-Risiko-Aspekten.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7HJ4) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 09.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.101,25 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY8LPT) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 09.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 25.779,89 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 06.03.2026
Dax-Erholung wird erwartungsgemäß verkauft06. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 05.03.2026
Dax-Erholung erreicht wichtigen Widerstandsbereich05. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 03.03.2026
Verkaufspanik im Dax - hier liegt die nächste Unterstützung03. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 04.03.2026
Dax konsolidiert den Abverkauf des Wochenstarts04. März · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News