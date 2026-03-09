Dax erreicht Etappenziel auf der Unterseite - Erholung einplanen

Dax-Widerstand 23.400 23.600 Dax-Unterstützung 22.950 22.800

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Freitag ("Dax-Erholung wird erwartungsgemäß verkauft") lautete wie folgt:

“Heute Morgen probierte sich der Index an einem Anstieg zurück über 24.000 Punkte, die Käufer wurden an der runden Marke allerdings zurückgewiesen und der Index setzte in den Bereich der gestrigen Tagestiefs zurück. Unterhalb von 24.000 Punkten bleibt der Index kurzfristig tendenziell weiter Anfällig für weitere Rücksetzer.“

Unterhalb von 24.000 Punkten wurden zwar weitere Rücksetzer erwartet, dass sich daraus allerdings direkt ein neuer Crash entwickelt, war nicht abzusehen. Am frühen Morgen wurde der Dax zeitweise unterhalb von 22.800 Punkten taxiert, bevor mit der Eröffnung des Xetra-Handels eine Stabilisierung zurück über 23.100 Punkte einsetzte.

Dax-Ausblick:

Mit dem kurzzeitigen Unterschreiten des Tiefpunkts von Ende November 2025 um 22.950 Punkte wurde am Morgen potenziell ein wichtiges Etappenziel auf der Unterseite abgearbeitet. Die Bewegung trug tendenziell bereits einen panikartigen Charakter mit der Abwärtskurslücke von etwa 500 Punkten.

Für die kommenden Stunden ist daher zunächst mit einer technischen Aufwärtsreaktion in den Bereich um 23.400/650 Punkte zu rechnen - die Shortseite ist nun hier im kurzfristigen Zeitfenster nicht mehr attraktiv unter Chance-Risiko-Aspekten.