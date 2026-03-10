Dax-Erholung an die 24.000er-Marke - geht da noch mehr?

Dax-Widerstand 24.050 24.400 Dax-Unterstützung 23.400 23.600

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax erreicht Etappenziel auf der Unterseite - Erholung einplanen") lautete wie folgt:

“Mit dem kurzzeitigen Unterschreiten des Tiefpunkts von Ende November 2025 um 22.950 Punkte wurde am Morgen potenziell ein wichtiges Etappenziel auf der Unterseite abgearbeitet. Die Bewegung trug tendenziell bereits einen panikartigen Charakter mit der Abwärtskurslücke von etwa 500 Punkten. Für die kommenden Stunden ist daher zunächst mit einer technischen Aufwärtsreaktion in den Bereich um 23.400/650 Punkte zu rechnen - die Shortseite ist nun hier im kurzfristigen Zeitfenster nicht mehr attraktiv unter Chance-Risiko-Aspekten.“

Der Dax konnte sich im Handelsverlauf erwartungsgemäß kräftig erholen und stieg in den genannten Zielkorridor auf der Oberseite - das Tageshoch im Xetra-Dax lag bei 23.470 Punkten. Im nachbörslichen Handel legte der Index dann weitere 500 Punkte zu nach Kommentaren von US-Präsident Trump zum Irankrieg.

Dax-Ausblick:

Die Erholung vom späten Abend setzt sich heute Vormittag nahtlos weiter fort - der Index klettert zeitweise zurück über die Marke von 24.000 Punkten - mehr als 1.000 Punkte über dem gestrigen Tagestief. Das kurzfristige Momentum liegt aktuell zwar klar auf Seite der Bullen, dennoch muss zunächst damit gerechnet werden, dass die Erholungswelle seit dem gestrigen Tagestief zunächst konsolidiert werden wird.

Dabei kann durchaus noch einmal der Bereich um 23.400/600 Punkte angesteuert werden. Diese Zone fungiert aktuell als entscheidende Unterstützung, der Bereich um 24.300/400 Punkte ist nun - wie schon in der Vorwoche - ein wichtiger Widerstand. Innerhalb dieser Spanne ist kurzfristig Defensive Trumpf.