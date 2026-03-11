Videoanalyse 11.03.2026
AeroVironment mit mauen Zahlen - Kurs hat weiteres Abwärtspotenzial
onvista · Uhr
Kurssturz bei AeroVironment: Der Drohnen- und Flugtechnologiehersteller hat die Analysten bei Umsatz und Gewinn enttäuscht, trotz starker Zuwächse zum Vorjahr. Allerdings schwächelte die gesamte Branche, trotz der vielen geopolitischen Konflikten, zuletzt merklich.
Kann hier bald eine Trendwende kommen? Im Video nimmt Martin die Zahlen nochmal unter die Lupe und erklärt, wie die Chancen für AeroVironment mittelfristig aussehen. Kurzfristig, sagt er, könnte der Kurs noch weiter absinken. Welche Level dabei entscheidend sind, erfährst du in der Videoanalyse.
RüstungsspezialistenOndas und Red Cat: Zwei Drohnen-Wachstumsstars im Check23.01.2026 · 17:18 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heuteOracle überzeugt mit KI | Rheinmetall-Zahlen | AeroVironment unter Druckheute, 12:57 Uhr · onvista
Märkte heuteVolkswagen-Dividende sinkt, Ondas Mistral-Deal, HPE stark im Networkinggestern, 12:58 Uhr · onvista
Videoanalyse 11.03.2026Rheinmetall enttäuscht bei der Marge - und die Aktie ist schlicht zu teuerheute, 15:58 Uhr · onvista
Welche Aktie profitieren kannÖlpreis-Schock? Exxon, Chevron und Occidental im Checkgestern, 12:00 Uhr · onvista
Videoanalyse 10.03.2026Volkswagen mit Gewinneinbruch - und das ist nicht der einzige Hakengestern, 15:30 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzialgestern, 15:10 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista