AeroVironment mit mauen Zahlen - Kurs hat weiteres Abwärtspotenzial

Kurssturz bei AeroVironment: Der Drohnen- und Flugtechnologiehersteller hat die Analysten bei Umsatz und Gewinn enttäuscht, trotz starker Zuwächse zum Vorjahr. Allerdings schwächelte die gesamte Branche, trotz der vielen geopolitischen Konflikten, zuletzt merklich.

Kann hier bald eine Trendwende kommen? Im Video nimmt Martin die Zahlen nochmal unter die Lupe und erklärt, wie die Chancen für AeroVironment mittelfristig aussehen. Kurzfristig, sagt er, könnte der Kurs noch weiter absinken. Welche Level dabei entscheidend sind, erfährst du in der Videoanalyse.