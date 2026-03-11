Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.03.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aris MiningBericht Geschäftsjahr 2025
Campbell's Co.Bericht 2. Quartal 2026
Grand City PropertiesBericht Geschäftsjahr 2025
Harmony Gold MiningBericht 2. Quartal 2026
Henkel Vz.Bericht Geschäftsjahr 2025
InditexBericht Geschäftsjahr 2025
Klöckner & CoBericht Geschäftsjahr 2025
LEGAL & GENERALBericht Geschäftsjahr 2025
Porsche AG Vz.Bericht Geschäftsjahr 2025
RheinmetallBericht Geschäftsjahr 2025
SATURN OIL & GASBericht Geschäftsjahr 2025
Scandinavian TobaccoBericht Geschäftsjahr 2025
UiPathBericht Geschäftsjahr 2026
UniperBericht Geschäftsjahr 2025
Wacker ChemieBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

