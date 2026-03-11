Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.03.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aris Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Campbell's Co.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Grand City Properties
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Harmony Gold Mining
|Bericht 2. Quartal 2026
|Henkel Vz.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Inditex
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Klöckner & Co
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|LEGAL & GENERAL
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Porsche AG Vz.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Rheinmetall
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SATURN OIL & GAS
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Scandinavian Tobacco
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|UiPath
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Uniper
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Wacker Chemie
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
