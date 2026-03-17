Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.03.2026

onvista · Uhr
RüstungInfrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
A2ABericht Geschäftsjahr 2025
DocuSignBericht Geschäftsjahr 2026
Elbit SystemsBericht Geschäftsjahr 2025
Energy Vault HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
FraportBericht Geschäftsjahr 2025
FraportBericht Geschäftsjahr 2025
Lululemon AthleticaBericht Geschäftsjahr 2025
Mayr MelnhofBericht Geschäftsjahr 2025
Mensch und Maschine SoftwareBericht Geschäftsjahr 2025
Ocean Power TechnologiesBericht 3. Quartal 2026
OkloBericht Geschäftsjahr 2025
PRIMARY HEALTH PROPERTIESBericht Geschäftsjahr 2025
Springer NatureBericht Geschäftsjahr 2025
technotransBericht Geschäftsjahr 2025
Tencent Music Entertainment (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fraport
Oklo
Elbit Systems
Mensch und Maschine Software
technotrans
Lululemon Athletica
Mayr Melnhof
DocuSign
A2A
Tencent Music Entertainment (ADR)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
Ocean Power Technologies
Springer Nature
Energy Vault Holdings

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