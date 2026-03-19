Vorbörse 19.03.2026

Dax startet nach Nahost-Eskalation schwächer

onvista · Uhr
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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Bei deutlich gestiegenen Ölpreisen und sehr schwachen US-Vorgaben dürfte der Dax am Donnerstag nochmals einen klaren Rückschlag erleben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den vierzehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran eine Stunde vor dem Xetra-Start 1,6 Prozent tiefer auf 23.124 Punkte.

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Damit rutscht der Dax wieder in Richtung 23.000-Punkte-Marke. Am Montag der vergangenen Woche war er im Zuge des Schocks am Energiemarkt kurz sogar bis auf 22.927 Punkte abgetaucht, hatte sich letztlich aber noch über 23.000 Punkte gerettet. Nun kommt erneut Druck vom Ölpreis, dessen Anstieg Konjunktur- und Inflationssorgen schürt. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wieder rund 112 Dollar. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte an besagtem Montag mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen. Ein iranischer Offizieller sprach in der Nacht auf X von einer neuen Eskalationsstufe. Damit reagiert das Regime auf zunehmende Angriffe auf seine Energieinfrastruktur. Der Iran sieht seinerseits Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar als legitime Ziele.

USA: Klar im Minus

Inflationssorgen haben die New Yorker Börsen am Mittwoch nach zuletzt zwei Erholungstagen wieder eingeholt. Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis wurden auch die bekannt gegebenen Erzeugerpreise und Aussagen der US-Notenbank Fed im Rahmen des Zinsentscheids zur Belastung. Anleger reduzierten allgemein ihre Zinssenkungserwartungen. Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste aus, nachdem die Fed den Zinssatz erwartungsgemäß nicht angetastet hatte.

Aus dem Handel ging der Leitindex der Wall Street 1,63 Prozent tiefer bei 46.225,15 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,36 Prozent auf 6.624,70 Zähler bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 erlitt mit 24.425,09 Punkten ein Minus von 1,4 Prozent.

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IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.225- 1,63 Prozent
S&P 5006.624- 1,36 Prozent
Nasdaq 22.152- 1,46 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Donnerstag wegen der Eskalation im Iran-Krieg und der deswegen wieder stark steigenden Ölpreise kräftig nachgegeben. So fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 3,5 Prozent. Auch in China und Hongkong gab es deutliche Verluste.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22553.372- 3,50 Prozent
Hang Seng26.025- 2,21 Prozent
CSI 3004.583- 1,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,68- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,99+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,28+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1473- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,68+ 0,45 Prozent
Euro in Yen183,21- 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent112,94 USD+ 5,28 Dollar
WTI96,59 USD+  1,92 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 190 (220) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 24 (26) EUR - 'SELL'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 95 (100) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 41,50 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 28 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 280 (275) EUR - 'SECTOR PERFORM'  

(mit Material von dpa-AFX)

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Ölpreis Brent
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Barclays
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DAX (Kursindex)
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US Dollar/Japanischer Yen

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