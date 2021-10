3 ETF-Tricks, die dir einen bequemen Ruhestand sichern

Mit ETFs kann man einen bequemen Ruhestand sichern. Finanziell kann selbst die Vorsorge mit kostengünstigen Indexfonds eine einfache, renditestarke Möglichkeit sein, ein Vermögen aufzubauen. Ja, sogar ein wenig Reichtum ist möglich.

Allerdings ist das Sicherstellen eines bequemen Ruhestands mit ETFs ein anderes Thema. Riskieren wir heute einen Blick darauf, wie Foolishe Investoren das gewährleisten können. Vielleicht kannst du dir den einen oder anderen Trick noch abschauen.

ETF-Trick für bequemen Ruhestand: Buy-and-Hold

Ein erster ETF-Trick für einen bequemen Ruhestand ist eine klassische Basis für das erfolgreiche passive Investieren. Mit einem Buy-and-Hold-Ansatz erhöht man langfristig orientiert nicht nur das Renditepotenzial. Auch Dank des Zinseszinseffekts. Nein, man spart sich gleichermaßen auch jede Menge Aufwand.

Im Endeffekt kann man als Investor einfach seine Investitionen laufen lassen. Ein aktives Zutun ist für die Rendite häufig nicht förderlich. Es geht schließlich darum, über Jahre und Jahrzehnte eine marktbreite Performance zu erhalten.

Sichere dir daher selbst einen bequemen Ruhestand mit dem einfachen ETF-Trick: Lass deine Investitionen einfach weiterlaufen. Das könnte ein entscheidendes Merkmal sein.

Baue dir ein nachhaltiges passives Einkommen auf

Ein zweiter ETF-Trick für einen bequemen Ruhestand ist außerdem das Aufbauen eines nachhaltigen passiven Einkommens. Im Endeffekt kann man als passiver Investor nicht nur mit ausschüttenden Indexfonds eine Einkommensquelle aufbauen. Nein, es geht auch mit jährlichen Entnahmeraten.

Trotzdem sollte man eine nachhaltige Basis bedenken. Quoten wie die 4-%-Regel oder aber die 4,5-%-Regel könnten Gradmesser für regelmäßige Entnahmen auf Jahresbasis sein. Vielleicht ein solider Kompromiss, den man noch um einen Inflationsausgleich erweitern kann.

Ein passives Einkommen kann dir als ETF-Investor definitiv auch einen bequemen Ruhestand sichern. Oder einen finanziell solideren Abschnitt im Alter. Glücklicherweise gibt es hierfür sogar automatisierte Tools, die eine regelmäßige Entsparung vornehmen.

ETF-Trick für bequemen Ruhestand: Cash aufbauen

Zu guter Letzt könnte ein weiterer ETF-Trick sein, in soliden Börsenzeiten ein wenig mehr aus dem Bestand aufzulösen. Ganz einfach, um ein gewisses Polster aufzubauen. Crashs oder Korrekturen gibt es schließlich immer mal alle Jubeljahre. Wer als Investor in diesen Zeiten entspart, der zieht möglicherweise einen überproportional großen Anteil ab. Oder muss mit weniger Einkommen ausbauen.

Deshalb könnte etwas Weitsicht ein weiterer Trick sein. Es geht nicht darum, den breiten Markt zu timen. Nein, ganz und gar nicht. Wenn du jedoch siehst, dass sich die Aktienmärkte auf einem Rekordniveau befinden, ist das Verkaufen gewisser Prozentsätze vielleicht eine Maßnahme, die mehr Sicherheit bringen kann. Langfristig orientiert sollte der Großteil des Vermögens jedoch dem Buy-and-Hold-Ansatz folgen, damit der Zins- und Zinseszinseffekt weiter für dich arbeitet.

Der Artikel 3 ETF-Tricks, die dir einen bequemen Ruhestand sichern ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images