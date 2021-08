3 gute Gründe, den frühen Ruhestand nicht nach hinten zu verschieben

Sollte man einen möglicherweise frühen Ruhestand nach hinten verschieben? Oder im Allgemeinen in eine solche Richtung überlegen? Es könnte natürlich einige Gründe dafür geben. Beispielsweise, dass man noch länger in die Rente einzahlen möchte. Oder aber einfach weiter für das Alter sparen muss oder möchte.

Ich glaube jedoch, dass es gute Gründe geben dürfte, gerade einen frühen Ruhestand nicht nach hinten zu verschieben. Hier sind drei Faktoren, die du bei deiner Abwägung berücksichtigen solltest.

Früher Ruhestand: Du weißt nie, was kommt

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man einen Ruhestand nutzen sollte, wann immer er kommt. Wenn es möglich ist, ihn frühzeitig anzugehen, warum nicht? Man weiß schließlich nie, was kommt. Zugegeben, das klingt ein wenig negativ.

Aber es könnte wahr sein. Gesundheit, beziehungsweise Krankheit, können im Alter natürlich eine Rolle spielen. Je eher man in den Ruhestand geht, desto mehr Jahre kann man in vollen Zügen genießen. Man erhöht vermutlich die Chance darauf, möglichst viele Jahre so nutzen zu können, wie man es wirklich möchte. Das ist für mich definitiv ein wichtiger Grund, nicht weiter Dinge nach hinten zu verschieben.

Zeit ist ein überaus wichtiger Faktor, wenn du mich fragst. Natürlich gibt es Menschen, die absolut gerne arbeiten. Das wiederum ist auch vollkommen legitim. Allerdings haben die meisten im Alter vermutlich andere Pläne, die ich priorisieren würde.

Du kannst es dir vermutlich leisten

Gerade wenn du über einen frühen Ruhestand nachdenkst, stehen die Chancen nicht schlecht, dass du es dir vermutlich leisten kannst. Wenn du finanziell gut abgesichert bist, deine Rente relativ komfortabel ist und du womöglich noch eine eigene Einkommensquelle aufgebaut hast, die ausreichend ist: Worauf soll man noch warten?

Finanzielle Sicherheit und Stabilität sollte natürlich im Ruhestand eine wichtige Voraussetzung sein. Niemand möchte sich in dieser Phase die meisten Dinge vom Mund absparen müssen. Eine möglichst frühe Vorbereitung ist daher absolut wichtig, vor allem, wenn man früh den Hammer an den Nagel hängen möchte.

Wenn selbst vorsichtige Kalkulationen jedoch zeigen, dass man absolut solide aufgestellt ist: Warum dann noch weiterarbeiten, wenn man seine Zeit mit anderen, schöneren Dingen nutzen kann?

Früher Ruhestand: Konzentration auf Dinge, die wichtig sind

Das ist für mich auch der letzte Grund, der dagegenspricht, einen frühen Ruhestand aufzuschieben: In dieser Phase hat man die Möglichkeit, sich um sich selbst zu kümmern. Und eben nicht mehr um die Arbeit und häufig um Probleme, die einen nicht unbedingt persönlich betreffen.

Hobbys, Reisen, Familie, Wünsche: Alle diese Dinge können in einem frühen Ruhestand oder auch in einem normalen im Vordergrund stehen. Natürlich ist es wichtig, dass man weiterhin beschäftigt ist und auch bleibt. Viele dürften dafür jedoch nicht unbedingt eine Arbeit benötigen.

Falls du doch im Ruhestand weiterarbeiten willst: Auch das ist natürlich eine Option, wenn es dir Spaß macht. Aber vielleicht muss es ja nicht unbedingt der klassische 9-to-5-Job sein.

Der Artikel 3 gute Gründe, den frühen Ruhestand nicht nach hinten zu verschieben ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images