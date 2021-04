3 Tricks bei Wachstumsaktien, die dich vermögend machen können

Wachstumsaktien und Vermögensaufbau gehen ideal Hand in Hand. Wer in wachstumsstarke Aktien investiert, der folgt häufig erfolgreichen Geschäftsmodellen. Trotz eines kurzfristig volatilen Handels sind erfolgreiche, junge, dynamische Wachstumsgeschichten grundsätzlich sehr erfolgreich und renditestark.

Wie kann man trotzdem ideal mit Wachstumsaktien vermögend werden? Das ist die spannende Frage. Hier sind jedenfalls drei Tricks, die dir dabei behilflich sein könnten.

Wachstumsaktien: Es geht um Trends

Der erste Trick ist eigentlich gar nicht so unbekannt: Achte auf starke Megatrends. Trotzdem kann es nicht genug betont werden, wie wichtig es für Foolishe Investoren ist, bei der Auswahl von Wachstumsaktien auf starke Trends mit einer Menge Potenzial zu achten.

E-Commerce, Streaming, Digitalisierung und weitere Dinge: Das sind die Erfolgsbringer der letzten Jahre und des letzten Jahrzehnts gewesen. Noch immer existieren Möglichkeiten, um in diesen Märkten smarte, langfristig orientierte Entscheidungen zu treffen. Sogar junge, dynamische Aktien sind noch vorhanden.

Die Kunst ist jedoch möglicherweise etwas anderes: einen Megatrend zu identifizieren, der noch vergleichsweise klein ist. Sowie eine Wachstumsaktie, die hier das volle Potenzial ausspielen kann. Wer solche Chancen identifiziert, der kann langfristig richtig vermögend werden. Wobei Zeit ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist.

Fundamentale Bewertung? Zweitrangig!

Ein zweiter Trick, um die besten Wachstumsaktien zu identifizieren, ist womöglich etwas schwieriger: Es kann ratsam sein, die fundamentale Bewertung außer Acht zu lassen. Nicht in Gänze womöglich, eine zu hohe bewertungstechnische Ausgangslage und ein deutlich übertriebener Preis führen kaum zu guten Renditen. Was den Rest angeht: Es ist nicht so wichtig.

Bei Wachstumsaktien und dem eigenen Vermögensaufbau geht es darum, von trend- und wachstumsstarken Unternehmen zu profitieren. Und das über möglichst lange Zeiträume hinweg. Wenn der Trend stabil ist und sich das Wachstum womöglich sogar noch beschleunigt, so dürfte das Unternehmen in die Bewertung der Aktie langfristig hineinwachsen.

Eine hohe Bewertung kann für Volatilität stehen. Das sollte man berücksichtigen oder sich besser darauf einstellen. Wer jedoch Geduld besitzt und Resilienz, der hat trotzdem die Chance auf gigantische Renditen.

Wachstumsaktien & Potenzial? Die Marktkapitalisierung!

Zu guter Letzt ist es außerdem ein Trick, bei Wachstumsaktien lediglich auf eine Kennzahl zu achten: die Marktkapitalisierung. Das widerspricht sich zwar in Teilen mit dem zweiten Aspekt. Wobei eine Aktie auch teuer sein kann, wenn die Marktkapitalisierung noch gering ist. Ein Verhältnis lässt sich mit dieser Zahl alleine jedenfalls nicht herstellen.

Trotzdem können wir als Foolishe Investoren hier eine Menge erkennen: Beispielsweise, ob das zukünftige Marktpotenzial mit einer Wachstumsaktie nicht ansatzweise im Einklang steht. In diesem Fall könnte das auf eine attraktive Möglichkeit hindeuten. Oder eben auf eine spannende Aktie, die dir beim Vermögensaufbau behilflich sein kann.

