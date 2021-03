3 Tricks, um im nächsten Börsencrash richtig reich zu werden!

Du möchtest im nächsten Börsencrash richtig reich werden? Leider habe ich eine schlechte Nachricht für dich: Niemand kann dir wirklich mit Sicherheit sagen, wann es zu einer weiteren extremen, volatilen Phase kommen wird. Wochen, Monate, Jahre? Alles scheint derzeit möglich zu sein.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass ein Börsencrash eine einmalige Chance ist, um das Fundament zu legen, um richtig reich zu werden. Lass uns heute daher einen Blick auf drei Tricks riskieren, wie du es schaffen kannst. Wie gesagt: Sobald es irgendwann dazu kommen wird.

Im Börsencrash richtig reich werden? Einmalige Chance!

Foolishe Investoren sollten eines begreifen: Ein Börsencrash ist eine einmalige Chance, richtig reich zu werden. Du wirst zwar zunächst sehr viele Schlagzeilen lesen, wie groß die Angst und die Panik ist. Allerdings ist das definitiv der falsche Blickwinkel.

Ein Börsencrash ist selten und vielleicht einmalig in den nächsten Jahren. Vielleicht sogar in einem Jahrzehnt oder noch länger. Das bedeutet: Foolishe Investoren sollten versuchen, diese volatile Phase als bestmögliche Chance zu nutzen, um reich zu werden. Der richtige Blickwinkel macht’s.

Das bedeutet auch, dass du idealerweise mit hohen Einsätzen nachkaufen solltest, wenn du im Börsencrash richtig reich werden willst. Die richtige Perspektive ist, wie gesagt, sehr entscheidend, um in der volatilen Phase die besten langfristig orientierten Entscheidungen zu treffen. Der erste Trick sollte daher das Arbeiten an deiner Einstellung zu einem Crash sein.

Setze auf trendstarke Wachstumsgeschichten

Wenn du im nächsten Börsencrash richtig reich werden willst, so solltest du auch auf das geeignete Mittel setzen, um das Fundament hierfür legen zu können. Viele Aktien sind in einer solchen Phase wirklich preiswert. Allerdings gibt es eine, hm, nennen wir es Aktiengattung, die besonders interessant ist.

Trendstarke Wachstumsaktien neigen aufgrund ihrer fundamentalen Bewertung dazu, besonders stark zu korrigieren. Das bedeutet im Gegenzug, dass der potenzielle Discount besonders groß ist. Eine Chance, wenn du ein gigantisches Vermögen aufbauen möchtest.

Viele Wachstumsaktien neigen nicht nur dazu, in der Erholung wieder zu steigen. Nein, da ihr Geschäftsmodell in der Regel intakt und wachstumsstark ist, werden sie in vielen Fällen auch in Zukunft besonders starke Renditen generieren. Deshalb sind trendstarke Wachstumsgeschichten das Mittel der Wahl, wenn du im Börsencrash richtig reich werden willst.

Im Börsencrash reich werden? Sei bereit!

Zu guter Letzt solltest du bereit sein, wenn du im Börsencrash reich werden willst. Das mag möglicherweise mit einem kleinen Verzicht einhergehen: Im Vorfeld solltest du vielleicht niemals voll investiert sein.

Mit Cash kannst du eine volatile Phase bestmöglich für dieses Ziel nutzen. Cash ermöglicht dir Flexibilität und ein Zugreifen im großen Stil, wenn die Bewertungen preiswert sind. Die Opportunitätskosten sind zwar eine womöglich entgangene Rendite im Vorfeld. Trotzdem: Mit dem günstigen Kaufen im Börsencrash kann es definitiv funktionieren, dass du langfristig reich wirst. Wobei das Timing eines Crashs natürlich ebenfalls nicht ratsam ist. Der Mittelweg macht’s.

The post 3 Tricks, um im nächsten Börsencrash richtig reich zu werden! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Corona-Unsicherheiten: Aktienmarktschwankungen als Chance!

Wer richtig vorbereitet ist, für den sind Volatilität und Crashs eine großartige Chance. Es gibt nur ein paar einfache Grundlagen zu beachten.

Welche das sind, findest du in unserem kurzen, übersichtlichen und komplett kostenfreien Sonderbericht.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Public Domain