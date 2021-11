5.000 US-Dollar übrig? Hier sind 2 Tech-Aktien, die man langfristig kaufen und halten sollte

Die Geduld, an erfolgreichen Investitionen festzuhalten, zahlt sich im Laufe der Zeit aus.

Nvidia und The Trade Desk sollten ihre jeweiligen Märkte auch in den nächsten 20 Jahren oder länger anführen.

Wichtige Punkte

Die Geduld der Anleger hat sich in den letzten zehn Jahren ausgezahlt: Der S&P 500 ist um mehr als 262 % gestiegen und steht kurz davor, erneut einen Rekord aufzustellen. Aber diese gigantischen Gewinne wären ohne den Beitrag von Technologieaktien nicht möglich gewesen. Vielen ist nicht bewusst, dass der Richtwert zwar aus den 500 größten Aktien auf dem Markt besteht, aber über 27 % dieser Unternehmen Tech-Aktien sind, die den größten Anteil am Index haben.

In diesem Zusammenhang hat der Nasdaq 100 Technology Sector Index den S&P 500 in den letzten zehn Jahren um mehr als das Doppelte übertroffen. Um an der Wall Street echtes Geld zu verdienen, müssen Investoren die Zeit auf ihre Seite bringen. Wenn es eines deiner finanziellen Ziele ist, ernsthaften Wohlstand zu generieren, kannst du das mit einer Buy-and-Hold-Strategie erreichen. Ein guter Startpunkt sind die folgenden wachstumsstarken Tech-Aktien.

1. Nvidia

Videospiele sind nach wie vor das Herzstück von Nvidia. Die Grafikprozessoren (GPUs) für Spiele machten 47 % des Umsatzes von 6,5 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal aus. Laut Mordor Intelligence wird der Markt für Gaming-GPUs bis 2026 jährlich um 14 % wachsen. Wenn der Umsatz mit diesem Wachstum Schritt hält, könnte Nvidia allein in diesem Segment 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr erwirtschaften.

Da Nvidia einen Marktanteil von 83 % am Markt für Gaming-GPUs hat, gibt es keinen Grund, warum das Unternehmen nicht in der Lage sein sollte, dieses Ziel zu erreichen. Doch Nvidia hat auch seine Finger im Spiel, wenn es um künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Automobile geht. Nvidia nutzt KI, um Spiele noch besser und realistischer zu machen. Seine Deep Learning Super Sampling (DLSS)-Technologie nutzt KI, um niedrig aufgelöste Bilder auf hohe Auflösungen zu skalieren und sie auf hochauflösenden Bildschirmen anzuzeigen. Nvidia setzt sie auch auf seiner Morpheus-Plattform ein, um die Cybersicherheit von Daten zu gewährleisten.

Der Umsatz mit Rechenzentren stieg im letzten Quartal um 35 % im Jahresvergleich und dürfte bis 2025 zum größten Segment von Nvidia werden. Die Übernahme von Mellanox im Wert von 7 Mrd. US-Dollar, die 2020 abgeschlossen wird, hat Nvidia geholfen, ein führender Anbieter von Netzwerkhardware zu werden. Und die Drive AV-Plattform für selbstfahrende Autos oder Omniverse, die erste Echtzeit-3D-Simulations- und Kollaborationsplattform, haben noch nicht einmal an der Oberfläche gekratzt. Diese Komponenten haben dazu beigetragen, dass die Aktie in den letzten drei Jahren um fast 300 % gestiegen ist, und es sieht nicht so aus, als würde das in nächster Zeit aufhören.

Die Wall Street prognostiziert für Nvidia in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von 25 % auf 51 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026, wobei die Gewinne mit 26 % pro Jahr auf 7,73 US-Dollar pro Aktie noch schneller wachsen sollen. Die Erhöhung der Umsatz- und Gewinnspannen wird sich durch die Verlagerung auf digitale Werbung und programmatische Auslieferung fortsetzen.

2. The Trade Desk

Das Unterhaltungsangebot zu Hause verlagert sich immer mehr von den traditionellen Kabelnetzen zu vernetztem Fernsehen und internetbasierten Angeboten. Dies eröffnet The Trade Desk die Möglichkeit, seine dominante Plattform für den programmatischen Anzeigenkauf weiter auszubauen. Durch den Einsatz der Bid-Factor-Technologie zur Bewertung von Werbeeinblendungen ermöglicht es das System von The Trade Desk Marken, bessere Daten über potenzielle Käufer in Echtzeit zu sammeln. So wird sichergestellt, dass ihre Anzeigen auf der Grundlage dieser Daten angemessen platziert werden und die Kunden darauf reagieren.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 101 % auf 280 Millionen US-Dollar. Und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 lag der Umsatz um 78 % höher als im gleichen Zeitraum 2019. In den letzten vier Jahren ist der Umsatz um fast 300 % gestiegen. Auch die bereinigte EBITDA-Marge stieg im zweiten Quartal auf 42 % und übertraf damit sogar den Wert von 36 %, den das Unternehmen im zweiten Quartal 2019 vor der Pandemie erreicht hatte. The Trade Desk sieht sich in der Lage, dieses atemberaubende Tempo beizubehalten und den Umsatz und das bereinigte EBITDA im dritten Quartal um mindestens 31 bzw. 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu steigern.

The Trade Desk betreut rund 875 Kunden, vor allem Werbeagenturen, die viel Geld für das Unternehmen ausgeben. CEO Jeff Green erklärte gegenüber Analysten: „Die Zahl der Marken, die mehr als 1 Million US-Dollar für CTV [Connected TV] auf unserer Plattform ausgeben, hat sich im Jahresvergleich bereits mehr als verdoppelt.“ Bei einer solchen Leistung ist es kein Wunder, dass die Aktie in den letzten drei Jahren um über 560 % gestiegen ist.

Genauso wichtig ist, dass die Kunden im Jahresvergleich bei dem Unternehmen bleiben. Die Kundenbindungsrate von The Trade Desk liegt seit sieben Jahren in Folge bei über 95 %. Ein Großteil des zukünftigen Wachstums dürfte jedoch auf den internationalen Märkten erzielt werden. Der Anteil der nicht nordamerikanischen Umsätze am Gesamtumsatz liegt inzwischen bei 13 %, verglichen mit 6,5 % im Jahr 2015, und da zwei Drittel der weltweiten Werbeausgaben außerhalb Nordamerikas getätigt werden, hat The Trade Desk noch viel Luft nach oben.

Mit dem 80-Fachen des Gewinns und dem 88-Fachen des freien Cashflows ist die Werbeeinkaufsplattform nicht billig. Dennoch machen programmatische Käufe nur ein Fünftel der weltweiten Werbeausgaben aus, was darauf hindeutet, dass dieser führende Anbieter noch viel Potenzial hat, um in seine Bewertung hineinzuwachsen.

