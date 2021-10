ADC erwirbt Pinpoint Software und baut die Total Store Operations-Plattform weiter aus

Die Akquisition geht über die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und die Förderung der Nachhaltigkeit hinaus und soll den Einzelhändlern bei ihrem Streben nach mehr Ressourcenschonung helfen.

Applied Data Corporation (ADC), der weltweite Marktführer für seine SaaS-basierte Plattform für den Gesamtgeschäftsbetrieb für Einzelhändler, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb von Pinpoint Software, Inc., einem Anbieter von Softwarelösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Ausführung für Lebensmittelhändler und andere Einzelhändler, einschließlich der weltweit führenden Verfallsdatumsverwaltungsplattform Date Check Pro®, bekannt. Die Akquisition ist eine hochstrategische Ergänzung des ADC-Portfolios. Das Portfolio umfasst die Frischartikel-Management-Plattform FreshIQ® von ADC und die Fulfillment-Orchestrierungsplattform ShopperKit und wird zu einer Lösung führen, die nicht nur Lebensmittelverschwendung reduziert und höhere Umsätze liefert, sondern letztlich über die Nachhaltigkeit hinausgeht und einen regenerativen Ansatz für Einzelhändler verfolgt.

Für die meisten im weltweiten Einzelhandel ist Lebensmittelverschwendung ein Hauptanliegen, das sich auf das Endergebnis auswirkt. Da Lebensmittelverschwendung die Nummer eins ist, die auf Deponien landet und zu den Treibhausgasemissionen beiträgt, ist es im Interesse aller, dieses Problem direkt anzugehen. Sowohl ADC als auch Pinpoint teilen die gemeinsame Vision, Einzelhändler mit den Tools auszustatten, die erforderlich sind, um Nachhaltigkeitsergebnisse durch eine Kombination aus Quantifizierung, Analyse und Maßnahmen zu erzielen.

„Die Entwicklung von ADC als Plattform für den Gesamtgeschäftsbetrieb wird weiter ausgebaut, um den Bedürfnissen der Einzelhändler auf dem sich entwickelnden Markt von heute gerecht zu werden“, sagte Shamus Hines, CEO von ADC. „Pinpoint hilft Einzelhändlern, die Verfallsdaten des Lagerbestands proaktiv im gesamten Geschäft zu verfolgen und mit den Käufern zusammenzuarbeiten, um Lebensmittelverschwendung zu minimieren.“ Hines fügt hinzu: „Als Unternehmen sind wir bestrebt, alle Ladengeschäfte für Lebensmitteleinzelhändler zu verbessern. Angesichts des erhöhten Verbraucherinteresses an Nachhaltigkeit stehen Einzelhändler vor der Herausforderung, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und gleichzeitig den Umsatz zu steigern, und hier kommen sowohl ADC als auch Pinpoint ins Spiel.“

Seit fast drei Jahrzehnten ist ADC ein vertrauenswürdiger Anbieter für über 20.000 Lebensmittel- und Convenience-Store-Standorte. Die SaaS-Plattform des Unternehmens mit branchenspezifischen Einzelhandelslösungen umfasst bereits Fulfillment-Orchestrierung, Rezeptverwaltung, Auftragsfertigung, Etikettendruck, Bestands- und Abfallmanagement, Lebensmittelrückverfolgbarkeit, Produktionsplanung, Bestellung und Temperaturüberwachung. Mit der Einführung von Pinpoint’s Date Check Pro wird ADC in der Lage sein, den Schwund von abgelaufenen Produkten zusätzlich zu reduzieren und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Andrew Hoeft, Gründer und CEO von Pinpoint, erklärt: „Bei Pinpoint haben wir immer daran geglaubt, die Effizienz zu steigern und den Kunden ein möglichst frisches Einkaufserlebnis zu bieten. ADC begann in Fresh und ist fest davon überzeugt, Einzelhändlern dabei zu helfen, Abfall zu reduzieren. In Kombination mit unserem gemeinsamen Schwerpunkt auf Benutzerakzeptanz mit Lösungen, die einfach zu verwenden und zu erlernen sind, war der Zusammenschluss mit ADC eine perfekte Verbindung. Indem wir das Wissen und die Lösungen unserer Teams vereinen, werden wir die Grenzen der Einzelhandelstechnologie weiter verschieben.“

Mit dieser Akquisition wird in den kommenden Wochen sofort an einer Integration zwischen den Plattformen gearbeitet, die ADC-Website wird erweitert, um den vollen Umfang des kombinierten Unternehmens zu zeigen.

Über Applied Data Corporation

Seit mehr als 30 Jahren ist ADC ein Innovator in der Lebensmitteltechnologie. Unsere Plattformen FreshIQ® und ShopperKit bieten Einzelhändlern einen Omnichannel-Ansatz für den gesamten Ladenbetrieb. FreshIQ ermöglicht es Einzelhändlern, die frischen Lebensmittel, die sich die Käufer wünschen, effektiv zu planen, zuzubereiten, zu analysieren und zu liefern. Die ShopperKit-Plattform ermöglicht es Einzelhändlern, Bestellungen von ihren Online-Pendants zu empfangen, zu priorisieren und zu bearbeiten, sodass Lebensmittelhändler ihren Online-Kunden einen Abhol- oder Lieferservice im Geschäft anbieten können. Die Produkte von ADC werden weltweit in mehr als 120 Lebensmittel- und Convenience-Store-Ketten und an mehr als 20.000 Standorten eingesetzt. Besuchen Sie www.applieddatacorp.com, um mehr zu erfahren.

Über Pinpoint

Pinpoint Software, Inc. ist die Muttergesellschaft von Date Check Pro. Das 2011 gegründete Unternehmen Date Check Pro mit Sitz in der schnell wachsenden Tech-Community und dem Lebensmitteltechnologiezentrum von Madison, Wisconsin, begann, als sein Gründer Andrew Hoeft das Problem des abgelaufenen Schrumpfens lösen wollte. Heute helfen wir über tausend Supermarkt-, Einzelhandels- und Convenience-Store-Standorten auf der ganzen Welt, ihre Verluste durch veraltete und abgelaufene Produkte zu eliminieren und ihren Käufern bessere Produkte und Erfahrungen zu bieten.

