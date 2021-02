AGILENT TECHNOLOGIES - Zahlen gefallen

Agilent Technologies übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 USD die Analystenschätzungen von 0,89 USD. Der Umsatz liegt mit 1,55 Mrd. USD über den Erwartungen von 1,44 Mrd. USD.

Quelle: Guidants News

Diese zahlen veröffentlichtes das Unternehmen gestern nach Börsenschluss.

Die Aktie von Agilent Technologies befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Ab Mai 2011 drückte aber eine obere Pullbacklinie auf den Kursverlauf. Im Juli 2020 brach der Wert über diese Trendlinie nach oben aus, was zu einer Beschleunigung der Aufwärtstrends führte. Im November 2020 erreichte der Aktienkurs das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 115,90 USD. Inzwischen hat sich die Aktie über diesem Hoch etabliert und kletterte auf 129,34 USD.

Nach einem Rücksetzer in die Nähe des alten Allzeithochs attackierte die Aktie gestern das Rekordhoch und kletterte in der Spitze auf 131,08 USD. Zu einem Tagesschlusskurs über Hoch vom 11. Januar 2021 kam es aber nicht. In der Eröffnung springt die Aktie aber wieder an und sogar über das gestrige Hoch.

Wo liegen mögliche Rallyziele?

Das Chartbild der Aktie von Agilent Technologies macht einen bullischen Eindruck. Etabliert sich die Aktie über 129,34 USD, dann kann die Rally direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 160 USD wäre auf mittelfristige Sicht möglich.

Sollte der Ausbruchsversuch über 129,34 USD allerdings misslingen, könnten die Bullen kurzfristig unter Druck geraten. Ein Rückfall in Richtung des alten Allzeithochs bei 115,90 USD wäre dann erneut möglich.

Zusätzlich lesenswert:

INCYTE- Hier lauern Tradingchancen!

FACEBOOK - Topbildung im Gange

Nasdaq100 Index - Leichtere Eröffnung nach neuem Allzeithoch gestern

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Agilent Technologies Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)