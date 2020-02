AKAMAI TECHNOLIGIES - Beginnt die Rally erst?

Akamai Technologies übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD die Analystenschätzungen von 1,13 USD. Der Umsatz liegt mit 772 Mio. USD über den Erwartungen von 749,28 Mio. USD.

Nachbörslich zog die Aktie in Reaktion auf diese Zahlen an und kletterte auf 99,25 USD, nachdem sie den Börsenhandel bei 96,37 USD beendet hatte.

Im Zuge des Blatzens der Dot.Com Blase kam es in der Aktie von Akamai Technologies zu einem massiven Abverkauf. Sie fiel bis Oktober 2002 auf ein Allzeittief bei 0,56 USD. Danach erholte sich der Wert schnell auf 56,69 USD. Dieses Hoch erreichte er im Februar 2007. Die Aktie bewegt sich seit diesem Hoch zwar weiter aufwärts, aber lange Zeit fand die Bewegung in einem bärischen Keil statt. Seit Juli 2019 klebt die Aktie an der Oberkante dieses Keils. Im Januar gelang der Ausbruch mit einem Monatsschlusskurs. Im Februar behauptet sich die Aktie über der bei 91,94 USD verlaufenden Keiloberkante.

In der ersten Januarwoche 2020 brach der Wert minimal über das Hoch aus dem letzten Jahr bei 93,12 USD. Seitdem ist er dabei sich darüber zu etablieren. Dabei kletterte er in der Spitze auf 97,75 USD. Der Schlusskurs der Nachbörse liegt über diesem Hoch. Damit könnten die Zahlen das Ende einer kleinen Konsolidierung mit sich bringen.

Und jetzt Rallymodus?

Das Chartbild der Aktie von Akamai Technologies macht einen klar bullischen Eindruck. Sollte sich der nachbörsliche Ausbruch bestätigen, könnte es in den nächsten Wochen und Monaten zu einer deutlichen Rally kommen. Ein Anstieg in Richtung 140 USD wäre durchaus möglich.

Sollte der Wert allerdings per Wochenschlusskurs unter 93,12 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis tief in den 70 USD-Bereich kommen.

