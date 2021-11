Novartis pilotiert als erstes Unternehmen die gemeinsame Analytik-Plattform von Aktana und Cantab Pi

Aktana, der führende Anbieter im Bereich der intelligenten Kundenansprache für die globale Biowissenschaftsbranche, hat eine neue Partnerschaft mit Cantab Pi, einem Data-Science-Unternehmen mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, bekannt gegeben. Cantab Pi wurde gegründet, um den spezifischen Datenbedarf der europäischen Märkte zu decken, und verfügt über dynamische Targeting-Funktionen und mehr als zwei Millionen Profile von medizinischen Fachkräften aus einer Reihe von Quellen, darunter soziale Medien und klinische Fachzeitschriften.

Die Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen nehmen in der gewerblichen Biowissenschaftsbranche weiter zu, aber viele Unternehmen beschränken ihre Nutzung auf eine einzige Region oder Marke und maximieren so nicht den Wert ihrer Investitionen. Die hochentwickelten Analysemodelle und Tools für Social Listening von Cantab Pi ermöglichen es Biowissenschaftsunternehmen, ihr digitales Targeting zu präzisieren und ihren Omnichannel-Marketing-Mix zu optimieren – selbst in Märkten, in denen traditionelle Daten auf HCP-Ebene kommerziell nicht verfügbar sind. In Kombination mit der skalierbaren intelligenten Interaktionsplattform von Aktana bietet die Partnerschaft Biowissenschaftsunternehmen tiefere Einblicke für eine orchestrierte Omnichannel-Interaktion mit HCPs über alle kundenorientierten Teams, Marken, Therapiegebiete und Regionen hinweg.

Novartis, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, wird als erstes Unternehmen die Mischlösung implementieren. „Wir haben den geschäftlichen Auftrag, so viel Intelligenz wie möglich aus der Fülle der von uns erfassten Daten herauszuholen“, sagte Paul Thompson, Global Director of AI Enablement and Orchestration bei Novartis. „Dieses neue Programm ist Teil unserer ständigen Bemühungen, innovative Wege zu finden, um unsere Kunden zu segmentieren, einzubinden und zu betreuen.“

„Angesichts des zunehmenden Einsatzes digitaler Technologien, der Vielzahl von Kanälen und der gestiegenen Erwartung an eine verbraucherähnliche Ansprache braucht die Branche intelligente Engines, um die Kundenansprache zu personalisieren und zu koordinieren“, sagt Siniša Slijepčević, Gründer und CEO von Cantab Pi. „Durch die tägliche Eingabe von Erkenntnissen aus den Kanälen, in denen medizinische Fachkräfte am aktivsten sind, wie z. B. Twitter, können Unternehmen ihre Kampagnen genauer personalisieren und somit die digitale Beteiligung verdoppeln oder verdreifachen. Mit Aktana können Organisationen aus dem Bereich der Biowissenschaften ihre Beziehungen zu medizinischen Fachkräften optimieren, ihre Effizienz steigern und Ärzte besser unterstützen.“

Mit mehr als 300 gemeinsamen Bereitstellungen bringen Aktana und Cantab Pi bewährte Technologien in die Biowissenschaftsbranche ein. Zusätzlich zu Aktanas „Contextual Intelligence“-Plattform umfassen die neuen Angebote Tools für Social Media Listening, die täglich mehr als 500 Datenpunkte aus über zwei Millionen Social-Media-Profilen von medizinischen Fachkräften aggregieren, sowie dynamische Targeting-Modelle. Für Vertriebsteams ergeben sich daraus nahezu in Echtzeit Erkenntnisse über den digitalen und wissenschaftlichen Einfluss von Key Opinion Leaders (KOLs), die Neigung von medizinischen Fachkräften zu digitalen Aktivitäten und Social-Media-Indikatoren für künftige Verkäufe, die in ihre täglichen Arbeitsabläufe einfließen. Die Partnerschaft ermöglicht es den Teams darüber hinaus, ihren Marketing-Mix mithilfe von maschinellem Lernen und prädiktiver Modellierung zu optimieren.

„Eine der spannendsten Herausforderungen für die Branche besteht derzeit darin, die aussagekräftigsten Datensätze zu identifizieren, zuverlässige Vorhersagemodelle zu erstellen und diese dann für mehrere Produkte und Länder einsetzen zu können“, so Graham Rapier, Vice President EMEA Markets bei Aktana. „Die Partnerschaft von Cantab Pi und Aktana bietet hierfür eine überzeugende Lösung, indem sie umfangreiche Daten über den klinischen Einfluss von medizinischen Fachkräften, fortschrittliche Marketing-Mix-Analysen und eine global skalierbare Analyse- und Orchestrierungsplattform zusammenführt.“

Über Aktana

Aktana ist das führende Unternehmen im Bereich der intelligenten Kundenansprache in der globalen Biowissenschaftsbranche. Aktana stellt sicher, dass jedes Kundenerlebnis auf die individuellen Präferenzen und Bedürfnisse zugeschnitten ist und hilft Unternehmen der Biowissenschaften dabei, ihre Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern zu stärken, um eine bessere Patientenversorgung zu erreichen. Heute nutzen kommerzielle und medizinische Teams aus mehr als 300 Marken die KI-gestützte Contextual Intelligence Engine von Aktana, um die personalisierte Omnichannel-Ansprache in großem Umfang zu koordinieren und zu optimieren. Mehr als die Hälfte der 20 weltweit führenden Pharmaunternehmen sind Kunden von Aktana. Aktana hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in allen wichtigen Biopharma-Regionen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aktana.com.

Über Cantab Pi

Cantab Pi wurde 2017 in Cambridge, Großbritannien, gegründet und bietet innovative prädiktive Analytik, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz für den Bereich der Biowissenschaften mit dem Schwerpunkt auf Marketing und Vertrieb. Cantab Pi unterstützt bereits mehrere Marken auf drei Kontinenten bei einigen der führenden globalen Pharmaunternehmen und den innovativsten Biotech-Unternehmen. Die Vision von Cantab Pi ist es, umfangreiche externe Datenquellen, ein tiefes Grundverständnis der Geschäftsbedürfnisse, modernste Analytik und eine agile Bereitstellung seiner „Machine Learning as a Service“-Plattform zusammenzubringen, um die Produktivität der Vertriebsteams und die Kundenansprache zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.cantabpi.com/life-sciences.

