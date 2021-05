Aktien New York Ausblick: Erholung geht weiter - Dow auf Wochensicht noch hinten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung an der Wall Street dürfte sich am Freitag zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eineinhalb Stunden vor dem Handelsstart rund 0,4 Prozent höher auf 34 230 Punkte. Den Nasdaq 100 als Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse sieht IG ähnlich deutlich im Plus bei 13 546 Punkten.

Damit liegt zumindest das Kursbarometer der großen Tech-Werte auch auf Wochensicht wieder vorn, nachdem es zwischenzeitlich bis auf knapp unter 13 000 Punkte abwärts gegangen war. Sorgen um Inflations- und Zinsentwicklung bestimmten den Kurs somit nicht lange, reichen im Dow allerdings noch für einen leichten Wochenverlust.

Bessere Arbeitslosenzahlen hätten am Vortag wieder Hoffnung auf eine rasche Arbeitsmarkterholung genährt und Käufer gelockt, hieß es bei der Credit Suisse. Kurzfristig rechnen die Experten aber nicht mit einer Richtungsentscheidung am Aktienmarkt. Die Fundamentaldaten stimmten zwar optimistisch, technische Marktindikatoren sprächen jedoch für Zurückhaltung. Anfang der Vorwoche hatte der Dow mit 35 091 Punkten einen Rekordstand erreicht. Im Nasdaq 100 waren es 14 073 Punkte im April.

Viel Beachtung fand tags zuvor der erfolgreiche Börsengang von Oatly. Die Papiere des schwedische Hafermilchkonzerns gewannen gegenüber dem Ausgabepreis letztlich fast 19 Prozent. Vorbörslich zeichnet sich nun eine Fortsetzung der Rally ab.

Gefragt sind nach einer Kaufempfehlung der UBS auch die Papiere von AT&T. Der Analyst John Hodulik lobte die Vereinfachung der Konzernstruktur. Damit sei das Unternehmen besser einzuschätzen, woraus wiederum für Anlagen ein attraktives Verhältnis von Chancen und Risiken resultiere./ag/mis