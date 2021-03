Aktien New York: Dow leicht im Plus - Erholung bei Tech-Werten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind mit Gewinnen in den Handel am Dienstag gestartet. Positive Vorgaben kommen von den europäischen Börsen und einem nachgebenden US-Dollar.

Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,51 Prozent auf 31 965,51 Punkte. Am Montag hatte der US-Leitindex ein Rekordhoch erklommen, am Ende des Tages mit einem Plus von rund einem Prozent aber etwas an Schwungkraft eingebüßt. Dagegen war der technologielastige Nasdaq-100-Index um rund drei Prozent abgesackt. Am Dienstag gelang ihm kurz nach dem Start eine Erholung um 2,55 Prozent auf 12 612,57 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann zunächst 1,16 Prozent auf 3865,74 Punkte./ajx/stw